HMD Global aloittaa yhteistyön kolmen johtavan operaattorin kanssa Pohjois-Amerikassa

Uudet kumppanuudet vahvistavat HMD Globalin pitkän aikavälin kasvustrategiaa.

New York – HMD Global, Nokia-puhelinten koti, julkisti tänään aloittavansa yhteistyön kolmen johtavan pohjoisamerikkalaisen matkapuhelinoperaattorin kanssa. Näistä Verizon ja Cricket Wireless toimivat Yhdysvalloissa sekä Rogers Communications, Inc. Kanadassa.

HMD Global on innoissaan ja ylpeä julkistetuista strategisista kumppanuuksista. Kaksi uutta operaattorikohtaista Nokia-älypuhelinmallia on kuluttajien saatavilla Yhdysvalloissa jo tammikuussa, ja kolmannen uutuustuotteen myynti alkaa lähiviikkoina Kanadassa.

Nokia 3.1 Plus on ensimmäinen HMD:n Nokia-puhelin, joka toimii Cricketin maanlaajuisessa 4G LTE -verkossa. Se tarjoaa kuluttajille suuren näytön, kahden päivän akunkeston, ergonomisesti muotoillun sormenjälkisensorin sekä NFC-yhteensopivan Google Payn erinomaisen kilpailukykyiseen hintaan. Verizonin ensimmäinen Nokia-puhelin, Nokia 2 V on kaunis eurooppalaisesti muotoiltu viihdepuhelin kahden päivän akunkestolla. Kumpikin uutuustuote tarjoaa sitä kestävyyttä ja luotettavaa laatua, jota kuluttajat odottavat Nokia-puhelimilta.

Pekka Rantala, HMD Globalin varatoimitusjohtaja:

“Olemme erittäin innostuneita ja sitoutuneita rakentamaan pitkän aikavälin strategisia kumppanuuksia johtavien pohjoisamerikkalaisten operaattoreiden kanssa. Nokia-puhelinten asiakaslupaus on erottuva ja perustuu vahvaan näkemykseemme kuluttajien tarpeista. Heitä kiinnostavat eurooppalainen muotoilu ja suunnittelu yhdistettynä viimeisimpään teknologiaan, erinomainen laatu, tuorein Android-käyttöjärjestelmä uusine ominaisuuksineen sekä tarkoituksenmukaiset innovaatiot, jotka aidosti parantavat jokapäiväistä käyttökokemusta.”

”Operaattoreiden asema jakelukentässä Pohjois-Amerikassa on vahva, ja Nokia-puhelinten ilmestyminen johtavien operaattorien hyllyihin kasvattaa jakelupeittoamme ja näkyvyyttämme Pohjois-Amerikassa erittäin merkittävästi.”

Maurizio Angelone, HMD Globalin Pohjois- ja Etelä-Amerikan myyntijohtaja:

“Hieman yli kaksi vuotta sitten sitouduimme tarjoamaan maailmanlaajuisesti luotettavia ja kestäviä Nokia-puhelimia, joissa on tarkoituksenmukainen ja erottuva muotoilu. Kuluttajat ovat ottaneet meidät upeasti vastaan, ja meillä on nyt mahdollisuus laajentaa toimintaamme Pohjois-Amerikassa rakentamalla kumppanuuksia alueen huippuoperaattoreiden kanssa.”

Alan parhaat kumppanit

HMD Global on rakentanut vahvojen kumppaneiden ekosysteemin kuvaus- ja kamerateknologiaan (ZEISS Opticsin kanssa), ohjelmistoihin (ensiluokkaisella Android-käyttökokemuksella) sekä valmistukseen. Tämän tuloksena Amazonin, Best Buyn, B&H:n ja muiden Pohjois-Amerikan kumppaneidemme kautta myydyt puhelimet ovat saaneet asiakkailta erittäin positiivista palautetta.

Cricket Wirelessin markkinointijohtaja Tiffany Baehman:

“On hienoa olla ensimmäisten joukossa tuomassa Nokia-puhelimia Pohjois-Amerikan operaattorimarkkinoille. Nokia 3.1 Plus antaa meille mahdollisuuden tarjota kuluttajille innovatiivisia matkapuhelinratkaisuja hyvällä hinta-laatusuhteella.”

Verizonin laite- ja kuluttajatuotemarkkinoinnin johtaja Brian Higgins:

“Nokia-brändi on synonyymi innovaatioille, ja olemme ylpeitä voidessamme tuoda jälleen kerran Nokia-puhelimet Verizonin valikoimiin yhdessä HMD Globalin kanssa. Nokia 2 V:n julkistuksen myötä voimme tarjota prepaid-asiakkaillemme monipuolisen älypuhelimen, jossa on erittäin hyvä akun kesto.”

Saatavuus

Nokia 3.1 Plus tulee myyntiin 25.1.2019 Cricket Wirelessin myymälöihin ja verkkokauppaan.Sen suositeltu vähittäismyyntihinta on 159,99 dollaria. Nokia 2 V tulee myyntiin Verizonin myymälöihin ja verkkokauppaan 31.1.2019.

Lisätietoja medialle: HMD@havasformula.com

HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. www.hmdglobal.com

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Android One, Android 9 Pie, Android Oreo ja Google ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.