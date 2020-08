HMD Global – Nokia-puhelinten koti – keräsi 230 miljoonan dollarin rahoituksen strategisilta kumppaneiltaan

Kasvurahoitus on yksi suurimmista Euroopassa vuonna 2020.*

Espoo, 11.8.2020 – Nokia puhelinten koti, HMD Global, kertoi tänään päättäneensä menestyksekkäästi viimeisimmän rahoituskierroksen ensimmäisen vaiheen, jossa se keräsi 230 miljoonaa dollaria. Rahoituskierrokseen osallistui joukko HMD Globalin tärkeimpiä globaalisti toimivia strategisia kumppaneita.

HMD Global on vakiinnuttanut asemansa johtavana peruspuhelinvalmistajana arvolla mitattuna**, ja samalla yhtiö on myös onnistunut selkeästi erottautumaan Android™-älypuhelinvalikoimallaan. Nokia-älypuhelimissa on yhtiön eurooppalaisiin juuriin pohjautuva, huippuluokan pohjoismainen muotoilu, korkea laatu, erinomaiset ZEISS-kuvauskokemukset, ja ne ovat markkinoiden luotettavimpia laitteita. Nokia-älypuhelinten turvallisuusominaisuuksiin kuuluvat kuukausittaiset tietoturvapäivitykset kolmeksi vuodeksi ja Android One -tason mukaiset ohjelmistopäivitykset kahdeksi vuodeksi. HMD Global on ainoa merkittävä eurooppalainen älypuhelinvalmistaja, ja sen tuotteet ovat kasvattaneet suosiotaan puhdasta, turvallista ja ajantasaista älypuhelinkokemusta arvostavien yritysten ja kuluttajien keskuudessa.

Investointi vauhdittaa edelleen HMD Globalin strategisen vision toteutumista neljällä avainalueella. Ensiksi yhtiö toteuttaa nopeammin maailmanlaajuista tavoitettaan tuoda 5G-älypuhelimia kuluttajille. Erityisenä painopistealueena ovat vahvat kumppanuudet amerikkalaisoperaattoreiden kanssa. Toiseksi HMD Global edistää erilaisten digitaalisten palvelujen ja palvelualustojen kasvua vastauksena koronaviruksen tuomiin muutoksiin arjessa. Yhtiö kasvattaa toimintaansa myös tärkeimmillä kasvumarkkinoilla, josta esimerkkejä ovat yhtiön viimeaikaiset toiminnan laajennukset Brasiliassa, Afrikassa ja Intiassa. Neljänneksi saatu rahoitus auttaa yhtiötä vahvistamaan johtavaa asemaansa laitteiden lisäksi myös kokonaisvaltaisten mobiilipalvelujen tarjoajana. Pelkästään tänä vuonna HMD Global on esitellyt kansainvälisen datavierailupalvelun HMD Connectin, parantanut tietoturvaosaamistaan mobiilialalla ostamalla Valona Labsin ja rakentamalla uuden ohjelmistoihin, tietoturvaan ja palveluihin keskittyvän tutkimus- ja tuotekehitysyksikön Tampereelle.

HMD Globalin hallituksen puheenjohtaja ja perustajajäsen Jean-Francois Baril: ”Ainutlaatuinen liiketoimintamallimme, joka perustuu ketterään globaaliin toimintaan ja vahvoihin kumppanuuksiin alan parhaiden kanssa, on saavuttamassa uuden tason, kun saamme arvokasta tukea joukolta mobiilimarkkinoiden vaikutusvaltaisimpia yrityksiä. Olen erittäin ylpeä merkittävistä saavutuksistamme ja odotan innolla edessämme aukeavia valtavia mahdollisuuksia, joilla nopeutamme matkaamme kohti yhä kasvavaa menestystä.”

HMD Globalin toimitusjohtaja Florian Seiche: ”HMD Global on alusta asti pyrkinyt rakentamaan vahvat suhteet strategisten kumppaneidensa kanssa. Saamamme lisärahoitus vahvistaa entisestään pitkän aikavälin liiketoimintastrategiaamme ja on osoitus yhteisestä tehtävästämme tuoda moderni mobiiliteknologia kaikkien ulottuville. Turvallisuus ja luotettavuus ovat toimintamme kulmakiviä, ja käytämme nyt saatua rahoitusta tarjotaksemme kuluttajille parhaita käyttäjäkokemuksia, joita he odottavat Nokia-puhelimilta. Olemme ainoa merkittävä eurooppalainen älypuhelinvalmistaja, ja pysymme uskollisina suomalaisille juurillemme sekä niille ominaisuuksille, jotka asiakkaamme yhdistävät Nokia-puhelimiin. Vahvoilta kumppaneiltamme saadun tuen myötä odotan innolla Nokia-puhelinten tarinan seuraavaa lukua.”

* 3. suurin Euroopassa (Lähde: PitchBook)

** IDC älypuhelin- and peruspuhelinmarkkinaraportit 2019 (Q1, Q2, Q3 & Q4) ja 2020 (Q1)

Lisätietoja medialle: press@hmdglobal.com

HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD Global suunnittele ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. Lisätiedot: www.hmdglobal.com.

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Google ja muut Googlen tavaramerkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.