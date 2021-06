Hobby Hall pääomasijoitusyhtiö Mid Europa Partnersin omistukseen

Jaa

Pääomasijoitusyhtiö Mid Europa Partners (Mid Europa) on saanut päätökseen Pigun ja Hobby Hall Group OÜ:n (HHG) osakkeiden ostoprosessin. Kaupan jälkeen muodostuvasta konsernista tulee suurin verkkokauppa-alan toimija Baltian alueella ja sekä se operoi yhtä suurimmista yleisverkkokaupoista Suomessa. Konsernin verkkokaupoissa vierailee lähes 145 miljoonaa kävijää vuositasolla ja tuotteita on myynnissä yli kaksi miljoonaa.

Konsernin verkkokaupat palvelevat useita miljoonia asiakkaita neljässä eri maassa, joissa niillä jokaisella on merkittävät markkinaosuudet. Pigu.lt toimii Liettuassa, Kaup24.ee ja Hansapost.ee Virossa, 220.lv ja Xnet.lv Latviassa sekä Hobbyhall.fi Suomessa.

Pigu-konsernin ja Hobby Hall Group OÜ:n yhdistyminen tarjoaa pohjoismaisille tavarantoimittajille erinomaisen mahdollisuuden saada tuotteensa myyntiin erittäin laajalle markkina-alueelle ja miljoonien uusien kuluttajien tietoisuuteen.

Tuotemäärä konsernin verkkokaupoissa tulee kasvamaan yhteensä kahteen miljoonaan tuotteeseen ja yhteenlaskettu kävijämäärä konsernin verkkokaupoissa on lähes 145 miljoonaa vuositasolla.

"Ostoskäyttäytymisen muutos on kiihtynyt pandemia-aikana ja digitaalinen shoppailu on nyt normi. Yhdistymisen myötä meillä on mahdollisuus jatkaa investointeja verkkokaupan ja marketplacen jatkuvaan kehittämiseen sekä ekosysteemimme innovointiin”, sanoo Kerim Turkmen, Mid Europa Partnersin osakas.

Konsernin ja Pigun toimitusjohtajan Dainius Liulysin mukaan kaupan onnistuneen toteutumisen jälkeen käynnistetään konserniin kuuluvien eri verkkokauppa-alustojen integraatioprojekti.

"Usean laajan valikoiman verkkokaupan yhdistyminen antaa myös mahdollisuuden kasvattaa yhteistä valikoimaa merkittävästi, joten kuluttajien saatavilla on markkinoiden laajin tuotetarjooma. Myös investoinnit tekniseen infrastruktuuriin kasvavat, mikä parantaa asiakkaiden verkkokauppakokemusta merkittävästi", Liulys sanoo. Hobby Hall Suomi Oy:n toimitusjohtaja Janne Sorakiven mukaan yhdistyminen tuo suomalaisille yrityksille aivan uudenlaisen mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa sekä kotimaassa että lähimarkkinoilla.



”Uuden omistajan tuen ja osaamisen turvin voimme alkaa nopealla aikataululla rakentamaan modernia marketplace-verkkokauppakokonaisuutta, joka tuo tavarantoimittajille uuden ja joustavan vaihtoehdon tuotteiden jälleenmyynnille niin Suomessa kun lähimarkkinoillakin. Asiakkaillemme tämä tulee tarjoamaan ennennäkemättömän valikoiman kilpailukykyisiä tuotteita ”, Sorakivi kertoo.

Mid Europa teki Pigun ja sen osakkeenomistajan MCI Groupin (MCI) kanssa sopimuksen Pigun ja Hobby Hall Groupin yhdistämisestä maaliskuussa 2021. Mid Europasta tuli yhteisyrityksen pääosakas, ja MCI:n, Pigun ja HHG:n perustajat ovat yhteistyrityksen osakkaita merkittävin omistusosuuksin.

Mid Europa Partners on johtava itsenäinen pääomasijoitusyhtiö, joka keskittyy Keski- ja Itä-Euroopan kasvaviin markkinoihin. Lontoosta, Varsovasta, Bukarestista ja Istanbulista käsin toimiva Mid Europa hallinnoi noin 5,3 miljardin euron varoja.

Mid Europalla on pan-regional-lähestymistapa, se sijoittaa markkinoiden johtaviin yrityksiin, pääasiassa kotimaisilla kasvualoilla. Perustamisvuodesta 1999 alkaen se on toteuttanut 44 investointia alueen 18 maassa.