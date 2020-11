HögforsGST kehittää teknologiaosaamistaan sijoituksella tamperelaiseen Bithouseen

Älykkäitä lämmitysratkaisuja ja -järjestelmiä valmistava HögforsGST Oy on tehnyt sijoituksen tamperelaiseen laite- ja ohjelmistokehitysyhtiö Bithouseen. Sijoitus on luonnollinen jatkumo HögforsGST:n ohjelmistokehitystiimin ja Bithouse Oy:n välisessä yhteistyössä, joka on keskittynyt muun muassa HögforsGST:n älykkään Fiksu-ohjausjärjestelmän kehitykseen.

Älykkään Fiksu-ohjausjärjestelmän kehitystyö HögforsGST:n ja Bithousen välillä syvenee entisestään

HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman on mielissään Bithouse-yhteistyön syvenemisestä. Sijoituksen tavoitteena on tukea Bithousen kasvua ja varmistaa HögforsGST:n jalansija lämmitysteknologian edelläkävijänä. - Sijoitus Bithouseen tuo meille lisäpaukkuja älykkäiden ratkaisujen, kuten Fiksu-ohjausjärjestelmän kehitykseen. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme maailman parhaat lämmitysjärjestelmät, ja uskomme, että voimien yhdistäminen Bithousen kaltaisen osaajan kanssa mahdollistaa tämän tavoitteen saavuttamisen. Yhteistyö HögforsGST:n oman ohjelmistokehitystiimin ja Bithousen välillä on jatkunut jo pidemmän aikaa, mutta sijoitus vie toiminnan uudelle tasolle. Kiinteistö- ja teollisuusautomaation laite- ja ohjelmistokehitykseen erikoistuneen Bithousen toimitusjohtaja Tommi Nummelin näkee yhteistyön HögforsGST:n kanssa merkittävänä. - Bithousen kannalta on hienoa saada HögforsGST:n kaltainen lämmitysalan huippuosaaja kumppaniksi. Entistä syvempi kumppanuussuhde mahdollistaa myös meille lisäpanostukset uuden teknologian kehitystyöhön. Lämmitysala käy läpi parhaillaan suurta mullistusta, kun järjestelmät liittyvät yksi toisensa jälkeen osaksi älykkäitä ja vähäpäästöisiä asuinympäristöjä. Panostukset älyteknologioihin ovat olennainen osa myös HögforsGST:n kasvustrategiaa. - Bithousen tuoma osaaminen ohjelmisto- ja protokollakehityksessä vahvistaa ennen kaikkea omaa Fiksu-tiimiämme. Lisäpanostus on tarpeen, sillä tarve Fiksun kaltaisille älykkäille ja integroiduille ohjausjärjestelmille kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi kaukolämpöalalla ollaan parhaillaan siirtymässä voimakkaasti kohti älykästä ja vähäpäästöistä neljännen sukupolven kaukolämpöä. Tähän kysyntään pyrimme vastaamaan tulevaisuudessa entistä voimakkaammin, Hartman päättää. Lisätietoja Antti Hartman

Toimitusjohtaja, HögforsGST Oy

+358 400 738 325

antti.hartman@hogforsgst.com

