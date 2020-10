HögforsGST:n väliottokytkentä mullistaa kaukolämmön energiatehokkuuden

HögforsGST on kehittänyt lämmönjakokeskuksiin uuden väliottokytkennän, joka poikkeaa muista yleisesti käytetyistä kytkentämalleista. Väliotto parantaa kaukolämmön jäähtymää, eli käyttää energian nykyisiä kaukolämpölaitteita huomattavasti tehokkaammin. HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman kertoo tarkemmin uudesta kaukolämpöinnovaatiosta.

Mikä väliotto on ja millaisissa kohteissa sitä voidaan käyttää?

- Väliotto on älykkään FiksuGST-lämmönjakokeskuksen sisäinen kytkentä, joka parantaa kaukolämmön jäähtymää. Toisin sanoen perusperiaatteena on käyttää kaukolämpövettä vähemmän, mutta tehokkaammin, ja että se palautetaan paluuverkkoon viileämpänä. Välioton hyöty syntyy, kun käyttöveden lämmityspiiristä palaavaa vettä hyödynnetään lämmityspiirissä ennen kuin se palautetaan energialaitokselle, kertoo Hartman



- Väliotto toimii kaikissa kaukolämpökiinteistöissä, joiden käyttövesijärjestelmässä on nk. käyttöveden kierto. Ylivoimaisesti suurin osa kaukolämpökiinteistöistä kuuluu tähän kategoriaan. Tällä hetkellä väliottoa hyödynnetään kerrostalokiinteistöissä, mutta myös omakotitalojen lämmitystä voitaisiin tehostaa merkittävästi väliottoteknologialla.



Miten väliotolla varustettu lämmönjakokeskus eroaa "perinteisistä" lämmönjakokeskuksista?

Jäähtymä on jo pitkään tunnistettu tärkeäksi osaksi kaukolämmön energiatehokkuutta. Väliottokytkentä on selkeä teknologinen edistysaskel paremman jäähtymän saavuttamiseksi. Perinteisiin kytkentämalleihin verrattuna väliotto on tehokkaampi ja kehittyneempi tapa siirtää energiaa.



- Tällä hetkellä yleisimmät kytkennät ovat ns. peruskytkentä ja välisyöttökytkentä. Peruskytkennässä käyttöveden ja asuintilojen lämmönsiirrinkomponentit eivät ole missään yhteydessä toisiinsa. Välisyöttökytkennässä taas lämmityspiiriltä palaavaa vettä hyödynnetään käyttöveden lämmityksessä.



- Välisyöttö parantaa jäähtymää peruskytkentään verrattuna, mutta väliotto on vielä edistyneempi versio välisyötöstä. FiksuGST:n väliottokytkennässä kaukolämpövesi ajetaan ensin käyttövesisiirtimelle, siitä lämmityspiiriin ja siitä vielä kerran käyttövettä lämmittämään. Kaukolämpövettä hyödynnetään siis kolmessa eri vaiheessa ennen sen palauttamista takaisin kaukolämpöverkkoon. Näin saadaan energia mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Väliottokytkennässä kaukolämpövesi luovuttaa energiaa kolme kertaa, mikä parantaa jäähtymää valtavasti.



Millaisia hyötyjä väliotto mahdollistaa?

- Suurin hyöty on koko kaukolämpöjärjestelmän parempi tehokkuus, eli nk. systeemisen tehokkuuden parantuminen. Tämä johtuu siitä, että väliotto palauttaa kaukolämpöveden paluuverkkoon viileämpänä, mikä mahdollistaa tehokkaamman energiantuotannon. Savukaasupesurien ja suurten lämpöpumppulaitosten parantunut hyötysuhde ovat hyviä esimerkkejä, Hartman luettelee.



- Kiinteistönomistajalle nämä hyödyt palautuvat kaukolämmön hinnoittelussa, sillä tehokkaamman energiantuotannon ansiosta kaukolämmön hinnat voivat laskea. Useat energialaitokset ovat ottamassa tai jo ottaneet käyttöön hinnoittelumalleja, jossa asiakas palkitaan hyvästä jäähtymästä hinnanalennuksen muodossa, Hartman kertoo.



- Toki hyötyä tulee myös itse lämmönjakokeskuksen ominaisuuksista, sillä väliottokytkennällä varustetut lämmönjakokeskukset ovat älykkäällä ohjausjärjestelmällä varustettuja FiksuGST-lämmönjakokeskuksia. Älylämmönjakokeskuksen hyödyistä voit lukea lisää täältä.



Ensimmäiset väliottokytkennällä varustetut FiksuGST-keskukset on otettu käyttöön loppukesän aikana, ja jo alkaneen lämmityskauden aikana saadut tulokset osoittavat väliottokytkennän jäähtymää parantavan vaikutuksen.



- AFRY:n tekemien laskelmien mukaan väliottokytkentä parantaa kaukolämmön jäähtymää jopa 15 astetta lämmitysolosuhteista ja käyttöveden kulutuksesta riippuen. Väliottokohteista kerätty data todistaa, että laskelmat pitävät paikkansa ja käytännön vaikutukset voivat kiinteistöstä riippuen olla jopa suuremmat, Hartman kertoo.



AFRY:n laskelmien mukaan yhden asteen lasku paluulämpötilassa parantaa koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkuutta noin prosentilla. Väliottoteknologian laajamittainen käyttöönotto voisi siis parantaa kaukolämmön tehokkuutta jopa 15 prosentilla. Tämä voi tarkoittaa valtavaa polttamisen vähenemistä kaukolämmön tuotannossa.



Näin väliotto vaikuttaa

Väliottokytkennän vaikutus nähdään parhaiten, kun tarkastellaan eri kohteista saatua dataa. Seuraavat kolme graafia on saatu HögforsGST:n Fiksu-ohjausjärjestelmällä varustetuista kohteista, joissa yhdessä on käytössä peruskytkentä, yhdessä välisyöttö ja yhdessä väliotto. Kaikki kohteet ovat patterilämmitteisiä kaukolämpökiinteistöjä.



Kenelle väliotolla varustettu FiksuGST-keskus sopii?

- Väliottoteknologiaa kannattaa harkita erityisesti isompiin uudiskohteisiin, kuten kerrostaloihin. Samoin vanhemmat kerrostalokohteet, joissa laitesaneeraus on ajankohtainen, voivat hyötyä merkittävästi nykyteknologian tarjoamista mahdollisuuksista. FiksuGST-lämmönjakokeskuksen älyominaisuudet tuovat luonnollisesti lisähyötyä välioton lisäksi, kertoo Hartman.



- Kustannukset ovat tietenkin asia, joka mietityttää saneerauksia suunnitellessa. Väliottoteknologian lisäkustannukset ovat joitain prosentteja laiteinvestoinnin suuruudesta, mutta investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin edellä mainittujen hyötyjen ansiosta, muistuttaa Hartman.



Miten väliottoteknologia sopii neljännen sukupolven kaukolämpöön (4GDH) ja kaukolämmön kehitykseen ylipäätään?

Neljännen sukupolven kaukolämmön (4GDH) olennaisena tavoitteena on kyetä tuottamaan kaukolämpöä muilla tavoin kuin polttamalla. Polttamatta tuotettavien energialähteiden, kuten hukkalämpöjen tehokas hyödyntäminen vaatii kaukolämpöverkon lämpötilojen alentamista, mihin väliottoteknologia on loistava ratkaisu.



- Pelkkä menoveden lämpötilojen lasku johtaa helposti virtaaman kasvuun, jotta nykyisen laitekannan tehontarve saadaan täytettyä. Kasvanut virtaama saattaa aiheuttaa pullonkaulatilanteita kulutushuippujen aikaan. FiksuGST ja väliotto käyttävät kaukolämpövedessä olevaa energiaa tehokkaammin, joten lämpötiloja voidaan laskea ilman, että virtaamaa tarvitsee kasvattaa. Toisin sanoen energialaitos laskee menoveden lämpötilaa ja väliotto paluuveden lämpötilaa, Hartman veistelee.



Väliotollinen FiksuGST on kustannustehokas tapa sekä pienentää kiinteistön energiankulutusta että parantaa koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkuutta: FiksuGST-lämmönjakokeskuksen älyohjaus on suunniteltu optimoimaan energiankulutus ja säästämään selvää rahaa, kun väliotto tehostaa koko järjestelmän toimintaa.