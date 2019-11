Höglundin Romeo ja Julia yllättää katsojan

Romeo ja Julia on mm. Billy Elliot ja Myrskyluodon Maija –musikaaleista tutun Jakob Höglundin toistaiseksi viimeinen ohjaus Vaasan kaupunginteatteriin. Ohjaajan versio raikastaa klassikkotarinaa uudelle vuosikymmenelle.

William Shakespearen Romeo ja Julia lienee maailman tunnetuin rakkaustarina: nuoret rakastuvat kiihkeästi, mutta heidän sukunsa ovat pahimpia vihollisia keskenään. Rakastavaiset päättävät asettautua väkivaltaa vastaan, eikä edes kuolema saa estää heidän rakkauttaan.

Höglund on tahtonut tehdä näytelmän erityisesti nuorelle yleisölle, ja Romeo ja Julia kokeekin ohjaajan käsittelyssä selkeän nuorennusleikkauksen. Lavastuksessa leikitellään uusilla elementeillä, ja sovitus pölyttää viimeisetkin tomut klassikon päältä. Sykkivää musiikkia sekä tanssi- ja taistelukoreografioita sisältävä esitys kuvaa naiivia, intohimoista ja herkkää ensirakkautta. Romeon ja Julian tarina on traaginen, mutta Höglund on halunnut nostaa päällimmäiseksi teemaksi rakkauden. Hän on pyrkinyt ohjaustyössään tuomaan esiin sen, mikä klassikkotarinassa on edelleen ajankohtaista ja erityistä.

Romeo ja Julia jää Höglundin toistaiseksi viimeiseksi ohjaustyöksi Vaasan kaupunginteatteriin hänen siirtyessään loppuvuodesta Helsinkiin Lilla Teaterin taiteelliseksi johtajaksi. Höglund ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta palata Vaasan kaupunginteatteriin tulevaisuudessa.

Höglund on sovittanut näytelmän Vaasan kaupunginteatterille yhdessä Rasmus Arikan (vier.) kanssa. Lavastuksen ja puvut on suunnitellut Sven Haraldsson (vier.). Musiikin on säveltänyt Stefan Johansson (vier.) ja lauluvalmentajana toimii Sauli Perälä. Koreografin assistenttina työskentelee Sara Sellberg (vier.) ja taistelukoreografioista vastaa Ville Seivo.

Julian roolissa nähdään mm. Kinky Boots ja Spamalot –musikaaleista tuttu Anna Victoria Eriksson ja Romeona Sugar – Piukat paikat –musikaalissakin näyttelevä Oliver Kollberg. Muissa rooleissa esiintyvät mm. Heidi Kirves (vier.), Toni Ikola, Anna Lemmetti-Vieri, Ville Seivo, Oiva Nuojua, Timo Luoma, Niklas Rautén sekä Miika Alatupa.

Romeo ja Julia saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä 16. marraskuuta.