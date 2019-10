Hoiva mukana Järvenpään Hyvinvointikampuksen toiminnassa

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy on yhteiskunnallinen yritys. Olemme ikääntyneiden ja erityisryhmien asiantuntija. Pitkä historia ja vahva arvopohja luovat perustan toiminnallemme asumis-, päihde- ja hoivapalvelujen vastuullisena tuottajana. Yhdessä Diakonissalaitoksen kanssa tuotamme vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaan elämää. Tavoitteemme on, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä. www.hoiva.fi