Hoiva uudelle paikkakunnalle uudella palvelulla

Järvenpään Hyvinvointikampuksen seniori- ja palvelutalossa sijaitseva Hoivakoti Mylly on avannut ovensa. Hoivakoti koostuu kolmesta eri ryhmäkodista: Vehnä, Kaura ja Ohra. Hoivakotimme on koti 45 asukkaalle, joille tarjoamme pitkäaikaista tehostettua palveluasumista. Yksi ryhmäkoti on erikoistunut psykogeriatriaan. Lisäksi kampuksen senioritalon asukkaiden on mahdollista ostaa kotihoidon palvelujamme.