Hoivakoti Mylly avautui Järvenpäässä

Jaa

Järvenpään Hyvinvointikampuksen seniori- ja palvelutalossa sijaitseva Hoivakoti Mylly on avannut ovensa. Hoivakoti koostuu kolmesta eri ryhmäkodista: Vehnä, Kaura ja Ohra. Hoivakotimme on koti 45 asukkaalle, joille tarjoamme pitkäaikaista tehostettua palveluasumista. Yksi ryhmäkoti on erikoistunut psykogeriatriaan. Lisäksi kampuksen senioritalon asukkaiden on mahdollista ostaa kotihoidon palvelujamme.

Hyvinvointikampus

”On hienoa aloittaa uutta toimintaa, jossa toiminnan keskiössä ovat itsellenikin tärkeät arvot: lähimmäisenrakkaus, ihmisten kunnioittaminen ja yhteisöllisyys”, kuvailee yksikönjohtaja Christine Ruhlmann. Hyvinvointikampus sijaitsee uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen (JUST) takana. Kampus on erilaisten ihmisten kohtaamispaikka ja täynnä elämää. Täällä ikäihmiset saavat olla yhteisön aktiivisia jäseniä omien voimavarojensa mukaan sekä kokea yhteisöllisyyttä elämänsä loppuun asti. Kampus voitti Vuoden parhaat ARA-neliöt -laatupalkinnon tarjoten monipuolisia asumisen ratkaisuja ja lähipalveluja eri elämänvaiheessa osana kaupungin palveluverkostoa. Sen toteuttamisessa on ollut Hoivan lisäksi mukana Järvenpään kaupunki, Keuda, Tyvene, Jatke ja aktiiviset eläkeläisjärjestöt. ”Olemme iloisia saadessamme olla mukana kehittämässä uudenlaista Hyvinvointikampusta Järvenpäähän keskeiselle paikalle. Ensimmäiset asukkaamme ovat muuttaneet hoivakotiin. Olemme saaneet rekrytoitua henkilökunnan, jotka ottavat ammattitaitonsa ohella sydämensä mukaan töihin. Meillä eletään hyvää ja turvallista elämää, eikä ketään jätetä yksin”, kertoo palvelualuejohtaja Tuija Kanto-Hannula Kampus toimii myös oppimisympäristönä Keudan (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) opiskelijoille, jotka ovat tärkeässä roolissahoivakotiemme arjessa. Opiskelijat suorittavat opintonsa pitkissä harjoittelujaksoissa erilaisissa tehtävissä. Myös hoitotyön opettajat jalkautuvat hoivakotiimme. Oppilaitosyhteistyöstä hyötyvät niin hoivakotien asukkaat, työntekijät kuin opiskelijat. Heidän avullaan asukkaiden elämästä tulee entistäkin antoisampaa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Hyvinvointikampus Lataa

Linkit