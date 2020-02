Hoivan kansalaistoiminnan keskus Wärtsi avaa ovensa Järvenpäässä

Kansalaistoiminnan keskus Wärtsi aloittaa toimintansa osoitteessa Wärtsilänkatu 10, Järvenpää. Keskus on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8 – 18.

Kansalaistoiminnan keskus Wärtsi on kohtaamispaikka, joka liittää alueen asukkaat ja toimijat yhteen. Wärtsissä on mahdollista osallistua yhteiseen toimintaan tai viettää aikaansa mukavassa seurassa. Kävijöille on tarjolla myös palveluohjausta ja sosiaalineuvontaa. Tarvittaessa voi peseytyä tai pestä pyykkiä.



"Wärtsi on osa uudenlaista asumisyhteisöä, jossa on M2 -kotien vuokra-asuntojen lisäksi Diakonissalaitoksen Hoivan tukiasuntoja. Kohtaamispaikan ilme ja toiminta muotoutuu kävijöiden mukaan", kertoo yksikönjohtaja Juha Soivio. "Ajatuksena on innostaa kävijät osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen."



Tilan avautumista juhlistetaan maanantaina 2.3.2020 klo 10 alkaen. Tervetuloa avajaisiin sekä mukaan toimintaamme.



Linkit:



www.hoiva.fi

https://www.hoiva.fi/2019/10/23/uudenlainen-asumisyhteiso-jarvenpaahan