Hoivatilojen Suomi 100 -juhlat käynnistyivät Keravalla

Suomen itsenäisyyspäivän aattona vietettiin Attendo Hummelin tupaantuliaisia Keravalla, joka on myös Hoivatilojen sadas kiinteistöhanke. Keravalle valmistui kehitysvammaisten palvelukoti syksyllä. Juhlan aihetta on myös siinä, että Ke-rava on 50. kunta, jonka kanssa Hoivatiloilla on ollut ilo ja kunnia tehdä yhteis-työtä.

- Olemme iloisia siitä, että tämä ”juhlatalo” valmistui ennen itsenäisyyspäivää ja pääsemme nyt juhlimaan sen avajaisia. Haluamme muistaa talon asukkaita ja henkilökuntaa lahjoituksella, jonka avulla uudet asukkaat pääsevät viettämään esimerkiksi yhteistä retkipäivää, Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula kertoi.

Keravalle valmistui 27-paikkainen kehitysvammaisten palvelukoti syksyllä. Kokonaisuus muodostuu kolmesta rivitalosta, joista kaksi rivitaloa on varattu lievästi kehitysvammaisille asukkaille ja yksi puolestaan vaikeammin kehitysvammaisille asukkaille.

Uusi palvelukoti sijaitsee Keravan keskustan tuntumassa monipuolisen asuinympäristön keskellä. Palvelukodin suunnittelussa on haluttu korostaa sitä, että asuinympäristö on yhteisöllinen, turvallinen, kodinomainen ja elämänlaatua kohentava. Pihapiirin ja terassien suunnittelussa on huomioitu turvallisuus ja esteettömyys.

Keravan kehitysvammaisten palvelukotihankkeen palveluista vastaa Attendo Oy.

- Meillä voi elää aktiivista ja turvallista elämää omassa kodissa omien kykyjen ja voimavarojen mukaan, joiden kehittymistä tuemme. Palvelukotia ympäröi monet ulkoilumahdollisuudet ja jo alkuvaiheessa olemme liikkuneet paljon lähiympäristössä. Valtaosalle Hummeliin jo alkuvaiheessa muuttaneelle tämä on ensimmäinen lapsuuden kodin jälkeinen oma koti ja luonnollisesti luopuminen on aina haikea paikka vanhemmille, vaikka samalla nuori aikuinen ottaa tärkeän askeleen kohti itsenäistymistä. Toimintamme perustuu positiiviseen ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja lähtökohtamme on tukea yksilöllisesti jokaista elämässä ja asumisessa hänen kykyjen ja taitojen mukaan, aluejohtaja Erja Kaksonen sanoo.