Hoivavaje hurjassa kasvussa

Matkailuautoilun uusi aikakausi – liikkuva hotellihuone tarjoaa elämyksellistä matkantekoa korona-ajan haasteisiin vastaten 21.12.2020 07:00:00 EET | Tiedote

Korona-aika on haastanut matkailualaa kovalla kädellä kuluneen vuoden aikana. Yksi matkustusmuoto on kuitenkin pitänyt pintansa ja muodostunut jopa trendikkääksi – matkailuautoilu elääkin nyt uuden tulemisen aikakautta. Vihtiläisen ZUMA Products Oy:n yrittäjä Tiina-Mari Tuominen oli toiminut jo vuosien ajan hotelli- ja julkistilojen kalustajana ja päätti sen innostamana luoda muuttuneessa tilanteessa aivan uudenlaisen konseptin – liikkuvan hotellihuoneen. Tuominen ei kuitenkaan halunnut tarjota tavanomaista matkailuauton vuokrauspalvelua. Sen sijaan yrittäjä halusi matkailuauton tarjoavan kokonaisvaltaisen elämyksen, jossa sisustuksen jokainen yksityiskohta on tarkoin harkittu ja asiakkaalla on valittavanaan lukuisia mukavuuspalveluita. Yrityksen uusi toiminto Zuma Rent tarjoaakin jatkossa matkailun ystäville hotellitason elämyksen vuokramatkailuauton muodossa.