Holapanvirran sillan korjaustyöt alkavat Pudasjärvellä

Kehittämissuunnittelu valtateille 4 ja 8 välillä Haaransilta – Lapinkangas on käynnistynyt 14.4.2023 13:00:08 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt kehittämissuunnitelman laatimisen valtatielle 4 ja valtatielle 8 Haaransillan ja Lapinkankaan välille Limingassa. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Limingan kunnan ja Väyläviraston kanssa. Hankkeen tavoitteena on laatia teille suunnitelma toimenpiteistä, joilla parannetaan teitä ja varmistetaan niiden toimivuus ja turvallisuus myös tulevaisuudessa. Suunnittelualue alkaa valtatieltä 4 Haaransillan eritasoliittymästä ja päättyy valtatielle 8 nykyisten ohituskaistojen alkamiskohtaan. Suunnittelualueen pituus on noin kymmenen kilometriä Kehittämissuunnitelman laatiminen on aloitettu vuoden 2023 alussa. Tulevana syksynä järjestetään Limingassa avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.