Hollantilainen Camptoo nousi Pohjoismaiden johtavaksi matkailuajoneuvojen jakamisalustaksi.

Camptoo haluaa rakentaa Pohjoismaihin entistä menestyksekkäämmän matkailuajoneuvojen jakamispalvelun tarjoamalla luonnosta ja retkeilyelämästä kiinnostuneille maailmanluokan matkailupalvelun. “Tavoitteenamme on saada listattua 1000 pohjoismaista matkailuautoa palveluun vuoden 2022 loppuun mennessä - ja 5000 muutaman vuoden kuluessa”, kertoo Camptoon toimitusjohtaja, yksi perustajista Martijn Peeters.

Suomalaisille matkailijoille yrityskauppa mahdollistaa entistä paremmat matkailuautoilumahdollisuudet koko Pohjoismaissa. Yrityksen Suomen verkkopalveluun www.camptoo.fi tulee vähitellen varattavaksi yli 400 uutta matkailuautoa Ruotsissa ja Tanskassa. Helppoa matkailua tukee Camptoon oma asiakaspalvelu Suomessa, josta saa henkilökohtaista apua niin varausvaiheessa kuin matkan päällä. Suomalaisia matkailuajoneuvoja palvelussa on kolmen toimintakuukauden jälkeen runsaat 50.

Kestävien elämäntapavalintojen ja ympäristövastuullisuuden myötä jakamistalous on tullut monille uusille aloille, nyt vahvasti myös matkailuautoiluun. “Vastuullisuusajattelun ohella meidän menestystämme on siivittänyt se, että matkailuautoelämästä on tullut varsin trendikästä erityisesti nuorempien sukupolvien keskuudessa. Myös perheet ovat innostuneet isosti tästä itsenäisestä ja joustavasta matkustustavasta”, kertoo Peeters. “Meidän missiomme on, että jokainen halukas saa kokea matkailuautoilun mukanaan tuoman vapaudentunteen ja joustavan kulkemisen.”

Camptoo perustettiin Hollannissa vuonna 2014. Yrityksen omistus jakautuu hollantilaisten perustajien (3), Camptoon työntekijöiden sekä joukkorahoitukseen osallistuneiden yksityishenkilöiden kesken. Financial Times arvioi yrityksen Euroopan nopeimmin kasvavaksi matkailuyritykseksi vuonna 2020.

Vuodesta 2014 tähän päivään ovat käyttäjät varanneet Camptoon verkkosivuston kautta yli 475 000 matkayötä. Maailmanlaajuisesti Camptoolla on yli 3900 vuokrattavaa ajoneuvoa Euroopassa ja Australiassa.

Fredrik Rofors ja Bo Christensen perustivat Out2Campin Tanskassa vuonna 2015. Out2Camp on toiminut menestyksekkäästi Ruotsin ja Tanskan markkinoilla ja Camptoon lailla kasvanut voimakkaasti vuosittain. Rofors ja Christensen jatkavat yrityksen toiminnassa.

