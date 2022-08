Hotellien, ravintoloiden ja liikennekaupan kehitys siivitti Keskimaan tuloksen ja liikevaihdon kasvuun − ruokakaupan tulos heikkeni

Market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 249,7 miljoonaan euroon (+1,3 %). Päivittäistavarakauppaa tehtiin 221,0 miljoonalla eurolla (+1,7 %). Käyttötavarakaupan liikevaihto laski viime vuoden tasosta 2,6 % ollen 27,1 miljoonaa euroa. Ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kasvua, myynti lähes tuplaantui viime vuoteen verrattuna.

− Ruokakaupan volyymi (kilot ja litrat) on alkuvuoden aikana pienentynyt koronavuosien poikkeuksellisen nousun jälkeen. Heikentyneeseen tulokseen vaikuttaa volyymikehityksen lisäksi elintarvikkeiden sisäänostohintojen ja muiden kulujen nousu. Kohonneet sisäänostohinnat ovat aiheuttaneet elintarvikkeiden kuluttajahintatason nousun. Uudessakin tilanteessa olemme säilyttäneet hyvän hintakilpailukyvyn, mikä näkyy kasvaneena markkinaosuutena Keski-Suomessa. On hyvä huomata, että toimintaamme luotetaan myös epävarmempina aikoina, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Liikennekaupan liikevaihto tammi−kesäkuussa oli 78,6 miljoonaa euroa (+36,3 %). ABC-liikennemyymälöissä tehtiin ravintola- ja marketkauppaa 13,5 miljoonalla eurolla (+20,8 %). Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 65,1 miljoonaa euroa (+40,0 %). Liikennekaupassa rajoitusten poistuminen ja lisääntynyt ryhmämatkailu ja erilaiset tapahtumat näkyivät voimakkaana myynnin nousuna erityisesti ravintolakaupassa. Polttonesteiden myynnin kasvuun vaikutti kasvaneiden asiakasmäärien lisäksi maailmanmarkkinahintojen voimakas nousu.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 15,0 miljoonaa euroa (+74,1 %). Ravintolakaupan liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa (+76,5 %) ja majoituskaupan 5,1 miljoonaa euroa (+69,8 %). Matkailu- ja ravitsemiskauppa on palautunut kevään aikana kohti normaalia koronarajoitusten poistumisen myötä. Erilaiset tapahtumat, työmatkustaminen ja ihmisten liikkuminen ylipäänsä näkyy positiivisena myynninkasvuna.

−Matkailu- ja ravitsemiskauppa on piristynyt lähes normaaliksi koronavuosien jäljiltä, kesäkuukaudet ovat olleet jopa ennätysvilkkaita. Tosin alkuvuoden sulut ja rajoitukset näkyvät edelleen liikevaihdossa, eli matkaa on vielä vuoden 2019 lukemiin suurista kehitysluvuista huolimatta.

−Tällä hetkellä näyttää, että myynnillisesti ja tuloksellisesti pääsemme budjetoitua paremmalle tasolle, mutta tulokseen vaikuttaa kohonneet kustannukset muun muassa tuotteiden sisäänostohinnoissa, investoinneissa ja energiassa – oikeastaan ihan kaikissa kuluissa, Määttä toteaa.

Sataman Viilun avaus on yksi vuoden kohokohdista

Yksi Osuuskauppa Keskimaan ensimmäisen puolivuosiskon kohokohdista on ollut Sataman Viilun avaus kesäkuun alussa. Viilun ravintolan sekä kokous- ja juhlatilojen lisäksi Viilusta löytyy kolmen saunan ainutlaatuinen saunamaailma.

− Viilu on otettu erittäin hyvin vastaan ja kiinnostus uutta ravintolakokonaisuutta kohtaan on ollut jopa ennakoitua suurempaa. Kohde avattiin vuoden kovimpaan sesonkiin ja nuori työryhmä on tehnyt parhaansa kovassa paineessa, kun asiakasmäärät ovat ylittäneet odotukset. Tämä on todellakin ollut odotettu lisä Jyväskylän satamaan, Antti Määttä kertoo.



Ravintolapuolen osalta toinen merkittävä muutos oli Paviljonki Ravintoloiden toiminnan lopettaminen 30.6.2022, kun Keskimaan sopimuskausi päättyi Jyväskylän Messujen messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa. Keskimaan tarjoama kokous- ja juhlatoiminta tulee jatkossa keskittymään hotellien lisäksi Viilun kokous- ja juhlatiloihin.

Osuuskauppa Keskimaan investoinnit sähköautojen latausasemaverkostoon ovat jatkuneet. Keskimaa on avannut tämän vuoden aikana jo kuusi uutta ABC-latausasemaa. Avattujen asemien lisäksi Keskimaalla on suunnittelussa ja työn alla suurteholatausasemat ABC Vaajakosken, Keljon Prisman sekä S-market Jämsän toimipisteisiin sekä peruslatausasema Jyväskylän Sokkarin parkkihalliin. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä Keskimaan ABC-latausasemien verkosto on laajentunut yhteentoista latausasemaan.

Myymäläverkoston osalta Jyväskylässä 24/7 palvelevan S-market Savelan 1000 neliön laajennus ja kokonaisvaltainen myymäläuudistus valmistui maaliskuussa. Isommat S-market uudistukset jatkuvat seuraavaksi Laukaan ja Äänekosken S-marketeissa. Prisma Seppälän kiinteistössä avattiin uusi kauneuden erikoisliike Emotion Seppälä alkuvuodesta ja kevään aikana Prisma Seppälän käyttötavaraosastoa on laajennettu ja uudistettu kauttaaltaan. Hankasalmen Salen toiminta loppui helmikuussa.

Uutena palveluna Keskimaan alueella aloitti huhtikuun alussa kiertävä palveluauto S-biili, joka tuo uudella tavalla asiakasomistajuuden ja S-Pankin palvelut pienemmille paikkakunnille. Koko kesän kiertänyt S-biili on otettu erittäin hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa yli 20 keskisuomalaisella paikkakunnalla.

Henkilöstön määrä kasvoi merkittävästi, asiakasomistajille ylijäämänpalautusta yhteensä yli 7,5 miljoonaa euroa

Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli kesäkuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 2 400 työntekijää, mikä on yli 200 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuotena. Keskimaa tarjosi tänä vuonna kesätöitä yli tuhannelle työntekijälle, joista lähes 600 oli perinteisiä kesätyöntekijöitä ja 489 Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita.

Keskimaalla oli kesäkuun lopussa asiakasomistajia 135 675. Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessa jakaa omistajilleen ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksettiin 22. heinäkuuta. Vuoden 2021 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksettiin yli 7,5 miljoonaa euroa, mikä on jopa 2,7 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksettiin asiakasomistajille 1,5 % Osuuskauppa Keskimaasta vuoden 2021 aikana tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksulle korkoa maksettiin 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota on maksettu tammi−kesäkuun aikana 11,7 miljoonaa euroa.