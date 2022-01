Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota – toimitusjohtaja ja työnjohtaja tuomittiin sakkorangaistuksiin

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Kainuuseen – voimaan 20.1.2022 19.1.2022 13:42:45 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt asiakas- ja yleisötilojen käytölle rajoituksia Kainuun maakunnan kuntien alueella 20.1.2022 alkaen. Voimassa olevien yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien osallistujamäärien rajoitusten lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Määräys on nyt tehdyllä päätöksellä voimassa 19.2.2022 saakka. Rajoitusten ajantasaisuutta seurataan tarkoin.