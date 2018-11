HSL järjestää asukastilaisuuksia Helsingin poikittaislinjoista

Linjastoluonnoksessa on kuvattu, millaisia muutoksia Helsingin alueen poikittaisyhteyksiin olisi tulossa 2020-luvun alkupuolella. Muutokset koskevat linjoja 23, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 63, 506 ja 552. Kyseessä on siis luonnos eli suunnittelualueen asukkailla ja alueella työskentelevillä on mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä ja siten vaikuttaa lopulliseen linjastoon.

Asukastilaisuudet:

Ma 19.11.2018 kello 17:30-19:00 Helsingin yliopiston Metsätalo 2. krs. Sali 4, Unioninkatu 40, Helsinki

Ma 26.11.2018 kello 18:00-19:30 Munkkiniemen yhteiskoulun auditorio, Laajalahdentie 21, Helsinki

Ke 28.11.2018 kello 18:00-19:30 Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion ruokala, Kuusikkotie 3, Helsinki

Tilaisuudet alkavat HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden esityksellä. Tämän jälkeen on varattu aikaa yhteiseen keskusteluun ja kysymyksille.

Linjastoluonnos tulee kommentoitavaksi myös Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen -blogiin ennen asukastilaisuuksia eli oman mielipiteensä voi kertoa myös blogissa. Seuraa blogia, jotta pysyt ajan tasalla suunnitelman etenemisestä!