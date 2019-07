HSL järjestää Ed Sheeranin konserttien aikaan lisäliikennettä Malmille 23.7. ja 24.7.

Lähijunien liikenne

Lisälähtöjä ja pidempinä junia ajetaan P-,N- ja T-junilla Malmilta Helsingin suuntaan ja I-junilla Tikkurilaan, Lentoasemalle ja Myyrmäkeen sekä N- ja T-junilla Keravalle ja Riihimäelle. Myös Espoon ja Kirkkonummen suunnan L-junilla ja Z-junalla Keravan ja Lahden suuntaan on yöllä lisäliikennettä. Tarkat aikataulut löydät helpoiten Reittioppaasta.

Saapuessa Malmin lentokentälle junalla kannattaa huomioida asema, jolla jää pois; lähijunalla saapuville on seuraavat ohjeet:

Mikäli saavut etelästä eli Helsingin keskustan suunnasta, niin valitse juna I tai K ja jää pois Malmin asemalla. Malmin asemalta on noin 2 kilometri eli noin 15 minuutin kävelymatka konserttipaikalle.

Jos saavut pohjoisen suunnasta, niin valitse juna P tai K ja jää pois Tapanilan asemalla (mikäli tulet K-junalla pohjoisesta niin jää pois Malmin asemalla). Tapanilan asemalta on noin 2 kilometrin eli noin 15 minuutin kävelymatka konserttipaikalle.

Huomioittehan vaikka junissa on lisävaunuja ja liikenteessä ylimääräisiä vuoroja, odotettavissa on ruuhkia. Varatkaa siis matkustamiseen riittävästi aikaa. Normaaleihin ja esimerkiksi Reittioppaan tarjoamiin matkustusaikoihin on syytä varata ylimääräistä aikaa.

Suosittelemme ostamaan joukkoliikenteen liput jo hyvissä ajoin ennen konserttia ja huomioimaan, että lähijunissa ei myydä lippuja. Lippu kannattaa ostaa HSL-sovelluksella jonka voit ladata Google Play-kaupasta tai Applen App Storesta älypuhelimellesi. Lippuautomaateille on luvassa jonoja, joten ennakkoon ostaminen kannattaa.



Bussien liikenne

Malmin lentokentälle alueella liikennöi vain muutamia bussilinjoja, jotka ovat tapahtuman aikana todennäköisesti ruuhkaisia. Pyydämme huomioimaan, että vaikka luvassa on ylimääräisiä bussivuoroja, eivät kaikki halukkaat eivät välttämättä tule mahtumaan busseihin. Suosittelemme siis käyttämään mahdollisuuksien mukaan lähijunia.

Linjalla 554 on lisälähtöjä Itäkeskuksen suuntaan kello 22.27 alkaen Malmin bussiterminaalin laiturista 17.

ajetaan lisälähtöjä Rastilan suuntaan eli Kontulaan ja Vuosaareen kello 22 jälkeen Malmin bussiterminaalin laiturista 18. Lisäksi liikennöidään yksittäinen lisälähtö linjalla 147N Kampin terminaalista Kivenlahteen kello 2.05 molempina öinä. Lähtö tarjoaa jatkoyhteyden konsertista Espoonlahden suuntaan.

Metroliikenne

Metrolla on kahdella tunnilla pidennetty liikenne ja viimeinen metro Itäkeskuksesta Rautatientorille ja Matinkylään lähtee kello 01.11. Osuudella Itäkeskus-Tapiola on 10 minuutin vuoroväli ja haaroilla Vuosaareen ja Mellunmäkeen 20 minuutin vuoroväli. Metroliikennettä on mahdollista käyttää yhdessä bussilinjojen 554, 560 ja 561 kanssa idän suunnan metroasemilta yhteytenä Malmille ja Malmilta.