HSL kysyy asiakkailta, millaista liikennetietoa tulevan pikaraitiotien pysäkeille toivotaan

Maunulassa Pirjontien 2:n kohdalla voi jo nyt ottaa tuntumaa siihen, millaiselta pysäkiltä noustaan tulevaisuudessa pikaraitiotien 550 kyytiin.

Mallipysäkillä voi myös vastata kyselyyn, jolla HSL selvittää asiakkaittensa toiveita siitä, millaista matkustamista tukevaa tietoa he pikaraitiotien pysäkeille toivovat ja miten tietoa kannattaisi esittää. Kyselyn lopussa voi myös kertoa yleisvaikutelmansa pysäkistä.

Mallipysäkiltä löytyvät sähköisen kyselyn linkki sekä QR-koodi. Pysäkki seisoo sijoillaan marraskuun puoliväliin asti. Vastaaminen vie kymmenisen minuuttia.

”Vastaukset auttavat meitä toteuttamaan tavoitettamme, joka on varustaa pysäkit korkeatasoista liikennetietoa varten. Tietosisällön pyrimme suunnittelemaan niin, että matkustajien erilaiset tietotarpeet tulevat otetuiksi huomioon”, matkustajainformaation päällikkö Joona Packálen HSL:stä sanoo.

Pysäkkien ulkoasu kertoo, että nyt ollaan pikaraitiotiellä

Pikaraitiotie 550 on 25 kilometrin pituinen linja Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen. Pysäkkien ulkoasun suunnittelun tavoitteena on ollut se, että asiakkaat tunnistavat olevansa juuri pikaraitotien reitillä. Siksi pysäkkien ilme on samanlainen sekä Espoossa että Helsingissä.

Myös muiden linjojen pysäkeistä poikkeava ulkoasu palvelee asiakkaiden tiedontarpeita, sillä pikaraitiotie 550 ei vie matkustajia Helsingin keskustaan kuten monet muut reitit.

Pikaraitiotien liikenteen alkamisen ajankohta selviää myöhemmin.