HSL kysyy Puistolassa digitaalisista tutkimuksista

HSL jakaa Puistolan asemalla 25.5. klo 7–13 asiakkaille kyselyä, jossa heitä pyydetään kertomaan, miten he suhtautuvat liikkumisen perusteella kohdennettaviin palveluihin ja kyselyihin. Asiakkaille jaetaan tutkimuskortteja, joissa on QR-koodi, jolla he voivat vastata kyselyyn matkapuhelimellaan.

HSL kehittää asiakkaiden liikkumisen perusteella kohdennettavia kyselyitä. Tulevaisuudessa HSL-sovellus voisi asiakkaan antamalla luvalla seurata ja tallentaa hänen liikkumistietojaan sekä lähettää kyselyihin liittyviä viestejä hänen matkapuhelimeensa. HSL:n tavoitteena on digitalisoida nykyisin paperilla tehtävä asiakastyytyväisyystutkimus ja kehittää uusia, digitaalisia tutkimuksia yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

