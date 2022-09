HSL tiivistää yhteistyötä tapahtuma-alan kanssa – konserttilipun ostajalle joukkoliikennelippu

Yhteistyö aloitetaan pilotilla Antti Tuiskun Bailantai -konserttien yhteydessä. Pilotin tavoitteena on hakea kokemusta ja palautetta asiakkailta siitä, miten yhteistyö käytännössä toimii ja mihin asioihin tulevaisuudessa kannattaa panostaa.

Helsingin Olympiastadionilla järjestettäviin konsertteihin odotetaan saapuvaksi paljon väkeä, mikä tarjoaa loistavan mahdollisuuden joukkoliikenteen hyödyntämiselle.

”HSL-alueella erilaiset tapahtumapaikat ovat hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. HSL:n tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää liikkumista, sujuvaa arkea ja kaupungin viihtyisyyttä. Yhteistyön tiivistyminen tapahtuma-alan kanssa tukee näitä tavoitteita ja auttaa osaltaan vähentämään ruuhkia ja vapauttamaan arvokasta pysäköintitilaa kaupunkiympäristössä”, tiivistää yksikön päällikkö Tapio Salomaa HSL:stä.

”Me Warner Music Livellä olemme matkalla kohti vastuullisempaa tapahtumatuotantoa. Maailmaa ei muuteta yhdessä yössä, mutta mietimme kaiken aikaa, miten tuotamme konsertteja ja kiertueita entistä vastuullisemmin. Lipun hintaan sisältyvät joukkoliikenneliput ovat tästä hyvä esimerkki. Olemme kiitollisia ja iloisia, että HSL jakaa saman vision kanssamme ja lähti tähän kampanjaan mukaan”, kiittelee Warner Music Finlandin kaupallinen johtaja Ville Ahtiainen.

Sisällyttämällä joukkoliikennelippu tapahtumalippuun HSL ja Warner Music Live tavoittelevat laajamittaista joukkoliikenteen käyttöä tapahtumiin saapuessa. Tällä varmistetaan sujuvammat matkat ja liikenne sekä tapahtuman osallistujille että muille alueen asukkaille. Tapahtumalippuun sisältyvä joukkoliikennelippu helpottaa vastuullisen valinnan tekemistä myös niille, jotka eivät ole tottuneita joukkoliikenteen käyttäjiä.

Bailantai-konserttilippuun sisältyvä matkalippu on aktivoitavissa tapahtumapäivänä kello 15:stä alkaen seuraavaan aamuyöhön kello 3:een asti. Lippu on voimassa aktivointihetkestä 24 tunnin ajan. Lippu kattaa ABCD-vyöhykkeet, eli se on voimassa koko HSL-alueella. Jokainen lipunostaja tulee saamaan Lippupisteeltä sähköpostitse tarkemmat ohjeet ja lippukohtaisen koodin matkalipun lunastukseen.

Antti Tuisku nousee Olympiastadionin lavalle Bailantai-konserteissa Helsingissä 9. ja 10. syyskuuta.