HSL:n lipunmyynti alkuvuodesta hyvässä vauhdissa

HSL:n lippujen hinnoittelu muuttui 1.1.2023, jolloin ABCD-lippujen hinnat laskivat merkittävästi, kun taas AB- ja BC-lippujen hinnat nousivat. Tämän seurauksena osasimme odottaa, että kallistuneiden lipputyyppien myynti jonkin verran vähenee. On kyse hintajoustosta: siitä, miten paljon enemmän lippu voi maksaa ilman että korkea hinta alkaa laskea lipputuloja. Tätä arvioimme HSL:ssä koko ajan, tarvittaessa kriittisestikin.

AB-lippujen vähentyneen myynnin taustalla on arviomme mukaan silti myös muita syitä kuin vuodenvaihteessa muuttunut lipun hinta. Helsingin kantakaupungissa on nyt ja lähivuosina käynnissä useita katutöitä, jotka vaikuttavat etenkin raitiovaunujen reitteihin ja houkuttelevuuteen. Myös etä- ja hybridityön vaikutukset ovat osuneet voimakkaimmin nimenomaan AB-lippujen myyntiin.

Toisaalta vertailu viime vuoteen on haasteellista, sillä huhtikuussa 2022 koronapandemia vaikutti vielä matkustamiseen ja ympäröivään yhteiskuntaan merkittävästi. Sen vuoksi esimerkiksi huhtikuun 2023 lukuja on ollut järkevintä verrata syyskuun 2022 lukuihin. Molempien kuukausien aikana pyöräillään, mutta joukkoliikenteen käyttö on silti runsaampaa kuin kesän aikana, vaikka kuukaudet eivät kaikilta osin olekaan täysin vertailukelpoisia.

Huhtikuussa 2023 myytyjen AB-kertalippujen määrä oli 13 prosenttia pienempi kuin syyskuussa 2022. Toisaalta huhtikuussa oli pääsiäisen takia vain 18 arkipäivää, kun syyskuussa niitä oli 22. Tarkempi analyysi lipunmyynnin muutosten syistä vaatii tarkastelua pidemmällä aikavälillä.