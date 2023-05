HSL:n uusiksi johtajiksi Tuomas Savikangas ja Reija Taiha

“HSL:n tuloksellisuus asiakas- ja datalähtöisessä liiketoiminnassa edellyttää meiltä kehittymisen askeleita ja eri osaamisalueiden yhteensovittamista kunnianhimoisella otteella. Reija ja Tuomas tuovat tähän lisää tukea ja kykyä. Toivotan Reijan ja Tuomaksen lämpimästi tervetulleeksi HSL:n joukkueeseen”, HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen sanoo.

Tuomas Savikangas toimii tällä hetkellä CGI Suomessa liiketoimintajohtajana digitaalisen palvelukehityksen parissa. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt erilaisissa digitaalisen kehittämisen ja datan ja analytiikan johtotehtävissä mm. VR:llä, Mandatum Lifessä ja Raha-automaattiyhdistyksessä.

”Koen HSL:n roolin yhteiskunnassa merkitykselliseksi ja tärkeäksi ja olen innoissani päästessäni viemään kunnianhimoista strategiaa eteenpäin. Kustannustehokas ja päästötön joukkoliikenne on keskeinen osa hyvin toimivaa arkea ja teknologialla on tässä keskeinen rooli. On upeaa päästä osaksi HSL:n organisaatiota”, Tuomas Savikangas sanoo.

Reija Taiha työskentelee Kassiopeia Hotels & Restaurants -konsernin toimitusjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt TA-yhtiöiden ja Kassiopeia Hotels & Restaurantsin henkilöstöjohtajana sekä henkilöstöpäällikkönä TA-yhtiöissä ja Kansallisgalleriassa.

”Olen innostunut päästessäni osaksi HSL:n muutosmatkaa ja edistämään kunnianhimoista strategiaa. Menestys syntyy ihmisistä ja odotan innolla yhteistyötä koko henkilöstön kanssa. Yhdessä rakennamme HSL:stä entistä vahvemman ja kilpailukykyisemmän”, Reija Taiha sanoo.

HSL:ssä on elokuusta alkaen seitsemän tulosaluetta: Hallinto (johtaja Jussi Saarinen), Strategia (johtaja Sini Puntanen), Liikenne (johtaja Johanna Wallin), Markkinat (johtaja Mari Flink), Teknologia (johtaja Tuomas Savikangas), Viestintä (johtaja Päivi Alakuijala) ja Ihmiset ja kulttuuri (johtaja Reija Taiha).