HSL:n joukkoliikenne uutenavuotena ja loppiaisena

HSL:n hallituksen päätöksiä 17.12.2019 17.12.2019 12:20:07 EET | Tiedote

HSL-tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2020 Hallitus hyväksyi HSL-tuloskortin vuodelle 2020 siten, että tuloskortin painoarvo on 60 prosenttia tulospalkkiosta. Linkki pöytäkirjaan Bussiliikenteen tarjouskilpailun 50/2020 järjestäminen Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun, joka sisältää Itä-Helsingissä ja Itä-Vantaalla liikennöitäviä linjoja. Tarjouskilpailu käynnistyy tammikuun 2020 puolivälissä, ja liikennöintisopimukset alkavat elokuussa 2021. Kilpailutus koostuu yhdestä kohteesta, joka on kooltaan poikkeuksellisen suuri. Kohteen sopimuskausi on seitsemän vuotta, ja jatko-optio voi olla enintään kolme vuotta. Kohteeseen vaadittavasta kalustosta noin 43 prosenttia on sähköbusseja. Uutta runkolinjaa 570 on tarkoitus liikennöidä kokonaisuudessaan sähköllä toimivilla nivelbusseilla. Liikennöintisopimukseen sisältyy myös velvoite vuokrata sopimuskauden ajaksi Itä-Vantaalle rakennettava Ojangon bussivarikko Vantaan kaupungin omistamalta Kiinteistö Oy Kehäsuoralta. Link