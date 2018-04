HSL:n liikenne vappuna

HSL:n liikenteessä liikennöidään vappuaattona maanantaina 30.4. perjantain aikataulujen ja vappupäivänä tiistaina 1.5. sunnuntain aikataulujen mukaan. Siuntion palveluliikenne ajetaan 30.4. kuitenkin kuten maanantaisin. Sekä vappuaattona että vappupäivänä on runsaasti lisälähtöjä bussi-, metro- ja lähijunaliikenteessä. Keskustan raitiolinjoilla on vappuaattoiltana poikkeusliikennettä klo 16 alkaen.

Vappuyönä busseilla sekä lähijunilla on lisälähtöjä ja metro liikennöi kolme tuntia normaalia perjantailiikennettä pidempään.



Metro liikennöi vappuaattona kolme tuntia normaalia pidempään siten että vuoroväli osuudella Tapiola-Itäkeskus on 5 minuuttia ja osuuksilla Itäkeskus-Vuosaari/Mellunmäki sekä Tapiola-Matinkylä 10 minuuttia.



Metron viimeiset lähdöt:

M1 Matinkylästä Vuosaareen klo 2.09, Kampista Vuosaareen noin klo 2.27 ja Vuosaaresta Matinkylään klo 2.05, Rautatientorilta Matinkylään noin klo 2.26

M2 Tapiolasta Mellunmäkeen klo 2.20, Kampista Mellunmäkeen noin klo 2.32 ja Mellunmäestä Tapiolaan klo 2.00



Metron liityntälinjat 84 ja 85B liikennöivät vappuyönä Herttoniemen metroasemalta Laajasalon suuntaan kolme tuntia normaalia pidempään. Muut metron liityntälinjat lopettavat liikennöinnin normaaliin aikaan.



Lähijunaliikenteessä kulkevat vappuyönä seuraavat lisäjunat:

• L-junat Helsinki-Kirkkonummi klo 1.33, 2.33 ja 5.03 sekä Kirkkonummi-Helsinki klo 1.29, 2.29 ja 3.29

• P-juna Helsingistä klo 1.28, 1.58, 2.28 ja 2.58

• I-junat Helsingistä klo 0.36, 1.06, 1.36, 2.06 ja 2.36



Raitiolinjoilla poikkeusreittejä vappuaattoiltana



Kauppatorin kautta kulkevat raitiolinjat liikennöivät vappuaattona poikkeusreittejä noin klo 16.00 alkaen Mantan lakituksen takia.

•Raitiolinja 2 ajaa Mannerheimintien, Bulevardin ja Fredrikinkadun kautta Eiraan linjan 1 päätepysäkille.

•Raitiolinja 3 kulkee Fredrikinkadulta Eiraan linjan 1 päätepysäkille. Tehtaankadun itäpää jää ajamatta.



Raitiolinjoja 2 ja 3 korvaa bussi 3X, joka ajaa reittiä Eteläranta - Laivasillankatu - Tehtaankatu - Laivurinkatu - Fredrikinkatu - Bulevardi - Albertinkatu - Pursimiehenkatu 10 minuutin välein klo 16.00 - 1.20.



Lisäksi bussi 24 on poikkeusreitillä vappuaattona klo 12-17. Linja 24 ei aja Pohjoista Rautatiekatua pitkin Seurasaaren suuntaan vappuaattona klo 12-17 yleisötapahtuman vuoksi. Bussi ajaa poikkeusreittiä Arkadiankadun ja Mechelininkadun kautta. Merikadun suuntaan linja 24 ajaa normaalisti.



Myös Aleksanterinkatu rauhoitetaan jalankulkijoille vappuaattona noin klo 16.00 alkaen.

•Raitiolinjat 4 ja 5 ajavat poikkeusreittiä Katajanokalta Kruununhaan ja Rautatieaseman kautta. Aleksanterinkatu Senaatintorin ja Ylioppilastalon välisellä osuudella jää ajamatta.

•Raitiolinja 7 ajaa Rautatieaseman kautta. Aleksanterinkadun ja Kruununhaan kautta ei ajeta.



Vappupäivänä lisälähtöjä



Vappupäivänä 1.5. on voimassa sunnuntaiaikataulut. Bussi-, raitio- ja lähijunaliikenteessä on lisälähtöjä.



Kaivopuistoon vie lisäbussi 18V, joka kulkee 10 - 15 minuutin välein Eiran, Kampin ja Meilahden väliä klo 8.30 - 20.



Vihdintien bussilinjoilla 321 ja 322 on lisälähtöjä klo 9.30 - 14. Nikkilästä Helsinkiin on lisälähdöt linjalla 785K klo 8.50 ja 10.50.



Raitiolinjoilla lisäliikennettä:

•linja 2B Rautatieasema - Kaivopuisto klo 9 - 20 noin 10 - 12 minuutin välein

•linja 3B Linjat - Hakaniemi - Rautatieasema - Eira - Kaivopuisto klo 9 - 20 noin 10 - 12 minuutin välein

•linja 10B Kuusitie - Kirurgi klo 9 - 19 noin 12 minuutin välein



E-juna liikennöi kuten lauantaisin eli 30 minuutin välein Helsingistä klo 9.27 - 21.27 ja Kauklahdesta klo 9.36 - 22.06.



HSL:n palvelupisteet ovat avoinna vappuaattona:

• Pasila klo 8.30-16.00

• Itäkeskus klo 10.00-17.15

• Rautatientori klo 7.30-17.00

• HSL:n tarkastusmaksutoimisto klo 8.30-14.00