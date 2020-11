HSL:n Sipoon suunnan bussilinjojen kilpailutus tuo liikenteeseen lisää sähköbusseja

Oy Pohjolan Liikenne Ab ja Taksikuljetus Oy ovat voittaneet HSL:n kilpailun Sipoon suunnan ja Tuusulan bussilinjoista. Kilpailukierros tuo Sipoon linjoille yhteensä 24 uutta sähköbussia.

Oy Pohjolan Liikenne Ab on voittanut HSL:n kilpailutuksessa kohteen 266, jossa oli mukana kaiken kaikkiaan 37 Sipoon suunnan bussilinjaa. Taksikuljetus Oy puolestaan voitti samassa kilpailussa kohteen 268, jossa oli mukana kolme Tuusulan bussilinjaa. Yhtiöt liikennöivät voittamiaan linjoja elokuusta 2021 lähtien.

Kilpailutus tuo HSL:n liikenteeseen 24 uutta sähköbussia. Sipoon suunnan linjoille tulee elokuusta 2021 alkaen 12 uutta matalalattiaista sähköbussia, joilla on pituutta 12 metriä ja joissa on 34 istumapaikkaa. Linjoille tulee myös kymmenen uutta 15 metrin pituista sähköbussia, joissa on 47 istumapaikkaa.

Oy Pohjolan Liikenne Ab käyttää voittamillaan linjoilla aluksi myös neljää EEV-päästöluokan dieselbussia, jotka se korvaa seitsemänvuotisen liikennöintisopimuksen aikana kahdella uudella 34-paikkaisella sähköbussilla sekä kahdella Euro-6 -päästöluokan dieselbusseilla.

Taksikuljetus Oy liikennöi voittamiaan Tuusulan linjoja yhdellä Euro-6-päästöluokkaan kuuluvalla MiniB -tyypin bussilla.

”Olemme ilahtuneita siitä, että saamme tarjouskilpailussa liikenteeseen sähköbusseja enemmän kuin tarjousehdoissa edellytimme. Se auttaa meitä saavuttamaan päästövähennystavoitteemme varmemmin ja nopeammin kuin olemme suunnitelleet”, osastonjohtaja Tero Anttila HSL:stä sanoo.

Kilpailussa mukana olleen liikenteen osuus on 2,1, prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja 2,5 prosenttia linjakilometreistä. HSL:n liikenteessä ajetaan noin 93 miljoonaa linjakilometriä vuodessa ja liikenteeseen tarvitaan arkisin 1 304 autoa.

HSL:n hallitus vertaili tarjouksia kilpailuttamisperiaatteidensa mukaisesti niiden kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

HSL kilpailutti Tuusulan linjat yhteistyössä Uudenmaan ELY:n kanssa, koska osa reiteistä jatkuu HSL-alueen ulkopuolelle.

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 52/2020 linjat

Kohde 266

Linjat 785 Rautatientori – Nikkilä

785K Rautatientori – Myyras - Nikkilä

787 Rautatientori - Nikkilä (- Pornainen)

787A Rautatientori – Nikkilä (- Laukkoski - Pornainen – Halkia)

787K Rautatientori - Myyras - Nikkilä (- Pornainen)

788 Rautatientori - Nikkilä (- Porvoo)

788K Rautatientori - Myyras – Nikkilä (- Porvoo)

788B Nikkilä (- Porvoo)

831 Itäkeskus – Landbo

831K Itäkeskus – Karhusaari - Landbo

841 Itäkeskus – Söderkulla – Nikkilä

841B Söderkulla – Nikkilä

841N Rautatientori - Itäkeskus – Söderkulla – Nikkilä

842 Itäkeskus – Söderkulla – Eriksnäs

843 Itäkeskus – Söderkulla - Kalkkiranta

844 Itäkeskus – Söderkulla – Taasjärvi

982 Nikkilä – Neulasniitty – Talma

984 Hindsby (Knuters) – Nikkilä – Talma

984K Hindsby (Knuters) – Nikkilä – Mårsbackantie - Talma

986 Nikkilä – Paippinen – Järvenpää

986B Nikkilä – Paippinen – Rajakulma

987 Nikkilä (- Pornainen) – Pohjois-Paippinen – Järvenpää

987A (Monninkylä – Pornainen) - Pohjois-Paippinen-Järvenpää

987B Nikkilä (- Laukkoski - Pornainen)

987T Nikkilä (- Laukkoski – Pornainen) – Pohjois- Paippinen - Järvenpää

989 (Pornainen – Halkia - Pihlajamäki) – Järvenpää

989A (Monninkylä – Pornainen – Halkia – Pihlajamäki) – Järvenpää

989B (Pornainen – Halkia – Pihlajamäki)

989V (Monninkylä – Halkia – Pihlajamäki)

992 Eriksnäs – Söderkulla – Massby - Nikkilä

993 Taasjärvi – Söderkulla – Gesterby – Nikkilä

993K Taasjärvi – Söderkulla – Boxin koulu – Gesterby – Nikkilä

994 Söderkulla – Immerby - Gumbostrand

994K Söderkulla - Gumbostrand

995 Taasjärvi – Söderkulla - Kalkkiranta

996 Söderkulla - Kitö

996K Söderkulla - Kitö

Kohde 268

Linjat 967 Jokela – Nuppulinna – Linjamäki – Kellokoski

967K Jokela – Nuppulinna – Purola – Linjamäki – Kellokoski

965T Hyrylä – Rusutjärvi – Jäniksenlinna – Perttu – Jokela