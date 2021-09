HSO Reward -stipendit jaettiin Haaga-Heliassa – ansiokasta työtä koulutuksen hyväksi

Jaa

Tunnustukset koulutuksen kehittämisestä saivat johtaja Marina Paulaharju sekä lehtori Heli Lankinen.

HSO-säätiö jakaa HSO Reward -stipendin yhteisöille tai henkilöille, jotka ovat huomattavasti edistäneet johdon assistenttikoulutuksen (nyk. liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet) kehittymistä Suomessa.

Vuoden 2020 ja 2021 stipendit luovutti HSO-säätiön hallituksen puheenjohtaja Tiina Äijö Haaga-Helian virtuaalisessa palkintojenjakotilaisuudessa 9.9.2021.

Koulutuksen kehittäminen on pitkäjänteistä yhteistyötä

Haaga-Helian johdon assistenttityön koulutus on kehittynyt vuosien mittaan ainutlaatuiseksi ja tunnetuksi ajantasaisen osaamisen koulutukseksi.

HSO Reward 2020 -stipendi luovutettiin ammatti- ja alumnijärjestö Aito HSO ry:n (nyk. Skilla ry) puheenjohtajana vuosina 1997–2017 toimineelle Marina Paulaharjulle. Hänet palkittiin pitkäjänteisestä työstä johdon assistenttityön koulutuksen hyväksi.

– Paulaharju on luonut puheenjohtajuuskautensa aikana Haaga-Helian johdon assistenttityön koulutuksen ja Aito HSO:n välille vireän ja toimivan kumppanuuden, jonka myötä opiskelijoiden ja alumnien välinen vuorovaikutus on rakentunut vilkkaaksi. Paulaharju on myös osaltaan pitänyt koulutuksen ja sen osaamisen kehittäjät ajan tasalla osaamistarpeiden muutoksesta. Koulutus on saanut paljon arvokasta tietoa koulutuksesta valmistuneiden kehittymisestä työuralla, kertoo Äijö.

Nykyiseltä nimeltään koulutus on liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet. Paulaharju on ollut myös aktiivisesti mukana työstämässä johdon assistenttikoulutuksen nimenmuutosta 2019, johon hän toi oman arvokkaan näkemyksensä.

Digipedagogiikan osaaminen pelasti koronakeväänä

Vuoden 2021 HSO Reward -stipendillä palkittiin Haaga-Helian lehtori Heli Lankinen esimerkillisestä ja oma-aloitteisesta työstä digipedagogiikan parissa.

COVID-19-pandemia käynnisti Haaga-Heliassakin opetuksen ja oppimisen siirtämisen käytännössä yön yli puhtaasti verkkoon, ja monimuotoinen verkossa toimiminen on vaatinut pedagogiikalta täysin uudenlaista lähestymistä.

Etäopetukseen siirtymisen yhteydessä Haaga-Helian liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksessa opettava Lankinen on ollut erinomaisena tukena kollegoilleen erilaisissa verkko-opetuksen haasteissa. Hän on esimerkiksi rakentanut tuen itseohjautuvasti, järjestänyt oma-aloitteisesti vertaistukiryhmiä sekä suunnitellut erilaisia toteutuksia ja mm. englanninkielisten valintakokeiden pisteytysjärjestelmiä verkkoon.

– Helin toiminta koronavuonna on ollut esimerkillistä. Hän oli oma-aloitteinen ja ymmärsi heti, että kollegoilla tulee olemaan haasteita opetuksen virtualisoinnin kanssa. Hän rakensi tuen itseohjautuvasti ja oli suurena tukena myös koulutusjohdolle kevään mittaan. Heli on jatkanut määrätietoista työskentelyään ja on yksi Haaga-Helian kantavista digipedavoimista, kertoo Haaga-Helian vararehtori Salla Huttunen.

HSO-säätiö jakaa hallituksen päätösten mukaisesti apurahoja ja palkintoja säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. HSO Reward -tunnustuspalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 HSO-tradenomikoulutuksen 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.