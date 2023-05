HSY aloittaa vesihuoltourakan Helsingin kantakaupungissa

HSY:n hallitus valitsi kokouksessaan 26.5.2023 rakennusurakoitsijaksi YIT Suomi Oy:n 7,69 miljoonan euron (alv 0 %) kokonaishinnalla. Urakoitsija aloittaa työt kesällä 2023 ja urakka valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Aiemmin Helsingin kantakaupungin sekaviemäröintiä on eriytetty muun muassa Mechelininkadun ja Hämeentien katusaneerauksissa. Hiljattain käynnistyneeseen Mannerheimintien katusaneeraukseen sisältyy myös viemäreiden eriyttämistä.

- Tavoitteemme on vähentää jäteveden ylivuotoja ja jätevedenpuhdistamon kuormitusta runsaiden sateiden aikaan, kertoo toimitusjohtaja Tommi Fred. Jotta tulevaisuudessa hulevedet voidaan ohjata kaupunkirakenteessa jätevedenpuhdistamon sijasta vesistöön, on rakennettava reitit huleveden ohjaamiseen. Rakennettava viemäritunneli on osa tätä kokonaisuutta, hän jatkaa.

Liikenteen poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan urakan käynnistyessä

Työt aiheuttavat Teollisuuskadun itäosan ympäristössä poikkeuksia liikennejärjestelyihin. Jalankulku- ja pyöräliikenteelle poikkeusjärjestelyt näkyvät väliaikaisina kulkureitteinä ja autoliikenteelle kaistojen sulkuina ja kääntymisjärjestelyjen muutoksina.



Poikkeavista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin urakan käynnistyessä. Lisäksi urakoitsija tiedottaa kiinteistöille erikseen niitä koskevista töiden alkamisista ja työnaikaisista järjestelyistä.

Tietoa sekaviemäröinnistä:

- Sekaviemäröinti on viemärijärjestelmä, jossa sade- ja jätevedet johdetaan samaan viemäriputkistoon ja jätevedenpuhdistamolle.

o Se on vastakohta eriytetylle viemäröintijärjestelmälle, jossa hule- ja jätevedet johdetaan erillisissä viemäreissä. Tällöin jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle ja hulevedet hulevesiviemärissä vesistöön.

- Sekaviemäröinnin käyttö perustuu historiallisiin syihin. Erityisesti vanhemmissa kaupunginosissa kuten Helsingin kantakaupungissa viemäriverkostot on rakennettu aikana, jolloin eriytettyä viemäröintijärjestelmää ei vielä käytetty. Tällöin kaikki jätevedet ja sadevedet johdettiin yhteiseen viemäriin, joka johti suoraan vesistöön tai jätevedenpuhdistamoon.

- Sekaviemäröinnin haasteena on se, että rankkasateiden aikana viemärijärjestelmä voi ylikuormittua. Kun sekä sade- että jätevedet johdetaan yhteen putkistoon, suuret sademäärät voivat ylittää putkiston kapasiteetin, mikä voi johtaa jäteveden ylivuotoon. Runsas sademäärä kuormittaa myös jätevedenpuhdistamoa.