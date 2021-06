HSY etsii pientalojen asukkaita testaamaan uudenlaista biojäteastiaa

Jaa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kokeilee uudenlaista tuulettuvaa biojäteastiaa 150 pientalolla. Kokeilussa selvitetään, voisiko uuden astian avulla pidentää biojäteastian tyhjennysväliä nykyisestä kahdesta viikosta. Pidempi tyhjennysväli pienentää asiakkaan kustannuksia ja astiatyhjennysten ympäristövaikutuksia.

HSY valmistautuu kokeilulla myös jätelakiesityksen muutokseen, jonka mukaan biojätteen keräys laajenee tulevina vuosina merkittävästi. Vuoden kestävä tuulettuvan biojäteastian kokeilu on asiakkaalle maksuton, ja mukaan voi hakea viimeistään 20.6.

Tuulettuvassa biojäteastiassa on tuuletusaukkoja ja välipohja, jonka alle biojätteen mahdolliset nesteet valuvat. Perinteistä biojäteastiaa parempi “ilmastointi” pitää biojätteen kuivempana, mikä voi vähentää jätteiden muodostamaa hajua.

– Biojätteen keräys on jätelakiesityksen mukaan laajenemassa merkittävästi. Haluamme kehittää biojätteen keräyksestä entistä ympäristöystävällisempää sekä edullisempaa pientalojen asukkaille. Yksi keino tähän on yrittää pidentää biojäteastian tyhjennysväliä. Tuulettuvan biojäteastian kokeilussa selvitämme, kuinka pitkä tyhjennysväli voi olla ennen haju- tai muita haittoja, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Asiakas tilaa tuulettuvalle biojäteastialle tyhjennyksen, kun se on tarpeen. Kokeilun osallistujat pakkaavat biojätteensä HSY:n jakamiin biojätepusseihin ja arvioivat jäteastian hajua tilatessaan sille tyhjennyksen. Näin HSY saa asiakkailta tärkeää tietoa uudenlaisen astian toimivuudesta.

Kokeiluun etsitään pientalojen asukkaita, joilla ei ole ennestään biojäteastiaa

Haku mukaan kokeiluun on auki 20.6. asti. Osallistujien on täytettävä tietyt kriteerit, jotka on kerrottu alla, minkä lisäksi tiedot löytyvät verkkosivuilta hsy.fi/tuulettuvabiojateastia. Kokeilun osallistuja saa pihaansa tuulettuvan biojäteastian sekä maksuttomia biojätepusseja vuoden ajaksi alkaen syyskuusta 2021.

Tuulettuvan biojäteastian kokeilun osallistujien on täytettävä seuraavat kriteerit: Kiinteistö sijaitsee pääkaupunkiseudulla tai Kirkkonummella sellaisella alueella, jolta HSY kerää biojätettä.

Kiinteistössä on 1–4 asuntoa.

Asiakkaalla ei ole ennestään biojätteen erilliskeräystä eli HSY:n tyhjentämää biojäteastiaa tai pientalon monilokeroastiaa (erillinen kokeilu).

Osallistuja käyttää kokeilussa jaettuja biojätepusseja ja on valmis arvioimaan jäteastian hajua ja tilaamaan astiatyhjennyksen aina tarvittaessa.

Asiakas pystyy käyttämään internetiä. Tuulettuvan biojäteastian tyhjennys tilataan internetlomakkeella.

Osallistuja sitoutuu kokeiluun vuoden ajaksi.

Lisätietoja ja hakulomake:

hsy.fi/tuulettuvabiojäteastia