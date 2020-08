HSY jatkaa pientalojen päävesimittareiden vaihtoja 17.8.2020 alkaen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY jatkaa omakoti-, rivi- ja paritalojen päävesimittareiden määräaikaisvaihtoja 17.8.2020 alkaen. Koronarajoitusten vuoksi pientalojen päävesimittareiden vaihdot jäivät maaliskuussa poikkeuksellisesti tauolle. HSY:n toimialueella on yhteensä yli 80 000 vesimittaria, joista vuosittain vaihdetaan noin 8 000. Pientalon vesimittarin kunto kannattaa myös tarkistaa itse vuosittain.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY omistaa vedenkulutusta mittaavat päävesimittarit ja huolehtii niiden toimivuudesta säännöllisillä määräaikaisvaihdoilla. Kevään koronarajoitusten vuoksi pientalojen määräaikaisvaihdot keskeytettiin maaliskuussa lähikontaktien välttämiseksi, mutta yleinen tilanne mahdollistaa pientalojen mittareiden vaihtojen jatkamisen jälleen maanantaista 17.8. alkaen. Koronatilanteen muuttuessa mittareiden vaihtamisen mahdollisuuksia harkitaan uudestaan viranomaisten suositusten ja määräysten mukaan.

HSY ilmoittaa mittarin määräaikaisvaihdosta etukäteen

HSY vastaa päävesimittareiden vaihtojen ajantasaisuudesta, eikä asiakkaan tarvitse itse huolehtia määräaikaisvaihdon tilaamisesta. Mahdolliset alamittarit ovat kiinteistön omalla vastuulla. Pientalojen mittarit vaihdetaan noin 10 vuoden välein, kun esimerkiksi kerrostalojen ja tuotantolaitosten suuret mittarit kaipaavat vaihtoa noin kuuden–kahdeksan vuoden välein. Suurten mittareiden vaihto onnistui myös kevään poikkeustilanteen aikana, sillä niissä ei synny lähikontaktia.

Kun päävesimittarin vaihto lähestyy, HSY:n ammattilaiset ilmoittavat vaihdosta kotiin toimitettavalla soittopyyntöilmoituksella ennen vaihtoajankohtaa. Asiakas ja mittarinvaihtaja sopivat vaihtoajankohdan keskenään arkipäiville virka-aikoihin. Koska vaihdettavia mittareita on vuosittain noin 8 000 kappaletta, on vaihtoja tehtävä läpi vuoden, myös loma-aikoina. Mikäli vaihtoaika on sovittu, mutta asiakas tai huoltomies ei ole sovitusti paikalla, veloitetaan ylimääräisestä käynnistä HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnaston mukaisesti. Muutoin määräaikaisvaihto on maksuton.

Tarkista vesimittarin kunto ainakin kerran vuodessa

Päävesimittarin kunto on hyvä tarkastaa vähintään kerran vuodessa, esimerkiksi mittariluennan yhteydessä. Venttiilien kunnossapitovastuu kuuluu asukkaalle tai taloyhtiölle, ja HSY suositteleekin käyttämään mittarin molemmin puolin olevia sulkuventtiileitä kiinni- ja auki-asennoissa säännöllisesti. Täysin käyttämätön venttiili voi ajan mittaan jumiutua. Jos venttiilin jumiutuminen huomataan vasta mittarinvaihdon yhteydessä, ei vaihto onnistu ennen venttiilien uusimista, mikä on asukkaalta laskutettavaa työtä.

Mittarin säännöllinen tarkastaminen on hyödyllistä myös esimerkiksi piilovuotojen löytämiseksi. Jos vesimittarin ratas pyörii, eikä kiinteistössä ole vedenkäyttöä tarkkailuhetkellä, voi syynä olla vesijohtovuoto. Lisätietoja vesimittarin toiminnasta ja tarkkailusta löytyy HSY:n verkkosivuilta osoitteesta hsy.fi/vesimittari.

Vesimittareiden rikkoutuminen on säännöllisten vaihtojen ansiosta harvinaista. Jos mittari kuitenkin menee rikki, se on vaihdettava viipymättä. Jos epäilet rikkoutumista, ota yhteyttä HSY:n asiakaspalveluun, joka palvelee numerossa 09 1561 2110 arkisin klo 8.30–15.00. Mikäli mittari rikkoutuu niin, että se alkaa esimerkiksi vuotaa reilusti, otathan yhteyttä ympäri vuorokauden palvelevaan HSY:n vikapäivystykseen numeroon 09 1561 3000.