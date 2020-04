HSY rajoittaa asiakkaiden määrää Sortti-asemillaan koronan vuoksi – vältä asiointia koronan aikana

Koronatilanteen vuoksi Sortti-asemien asiakkaiden määrää rajoitetaan tästä viikosta alkaen. Asemille pääsee 10–20 asiakasta kerrallaan. Tällä varmistetaan tarvittavat turvavälit ja asiakkaiden turvallisuus. Jätteiden tuonti asemalle kannattaa siirtää epidemian jälkeiseen ajankohtaan.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Sortti-asemilla käy runsaasti asiakkaita näin keväällä, joten kahden metrin turvavälin pitäminen on lähes mahdotonta. Taatakseen asiakkaille mahdollisuuden asioida turvallisesti, asemille päästetään kerrallaan noin 10–20 asiakasta. Sortti-asemien koko vaikuttaa siihen, montako asiakasta pääsee sisälle yhtä aikaa. On myös mahdollista, että kaikki eivät ehdi asioida asemalla ennen kuin se suljetaan.

- Sortti-asemilla on käynyt tavallista enemmän asiakkaita viime aikoina. Kevät on toki pihojen ja varastojen siivoamisen aikaa, minkä vuoksi pidämme asemamme edelleen auki. Joudumme rajoittamaan asiakkaiden määrää asemilla, jotta pystymme takaamaan tarvittavan turvavälin näinä poikkeusaikoina. Tämä valitettavasti aiheuttaa joillakin asemilla sen, että asiakkaat joutuvat odottamaan portilla, ennen kuin pääsevät sisälle, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.

Eniten asiakkaita käy yleensä maanantaina ja perjantaina iltapäivisin ja iltaisin. Vilkkaimmat asemat ovat Konala ja Kivikko. Kannattaa asioida muilla asemilla ja ruuhka-aikojen ulkopuolella, jolloin saattaa välttyä jonottamiselta. Jos jätteiden tuominen Sortti-asemalle ei ole aivan välttämätöntä, kannattaa ne tuoda epidemian jälkeen. Näin voi parhaiten turvata muiden asiakkaiden, Sortti-asemien henkilökunnan sekä oman terveyden.

Jos jätteiden tuominen Sortti-asemille on aivan välttämätöntä, HSY suosittelee itsepalvelumaksamista ja verkkomaksua. Ruskeasannan ja Jorvaksen Sortti-asemilla on Sortti-kortti-asiakkaiden käytössä itsepalvelumaksulaitteet. Kivikon Sortti-asemalla on kaikille henkilöasiakkaille testikäytössä itsepalvelumaksulaitteet sekä eSortti.fi-palvelu, jossa voi ilmoittaa ja maksaa jätteet etukäteen.

- Kannattaa tuoda isompi lasti kerrallaan ja toimia ripeästi, jotta seuraavat asiakkaat pääsevät asemalle. Toivomme myös, että kukaan ei tule flunssaisena Sortti-asemalle, Mäntynen ohjeistaa.

Asiakasmäärärajoitus alkaa tästä päivästä eli 14.4. alkaen. Jo aikaisemmin rajoitettiin Sortti-asemien infopisteessä asioivien asiakkaiden määrä viiteen. Nämä rajoitukset kestävät ainakin 13.5. asti. Toistaiseksi Sortti-asemat ovat auki normaalisti, mutta muutoksia voi tulla, joten kannattaa varmistaa aukioloaika aina ennen asemalle lähtöä verkkosivuilta www.hsy.fi/sorttiasemat

Infolaatikko: Ohjeet Sortti-asemalla asiointiin koronaepidemian aikana: - Sortti-asemille pääsee 10–20 asiakasta kerrallaan 14.4. alkaen.

- Infopisteeseen pääsee 5 asiakasta kerrallaan.

- Varastoi jätteesi kotona, kunnes epidemia on ohi.

- Älä tule Sortti-asemalle flunssaisena.

- Käytä itsepalvelulaitteita ja verkkomaksua niillä Sortti-asemilla, joissa se on mahdollista.

- Tuo kerralla suurempi lasti.

- Pidä kahden metrin turvaväli henkilökuntaan ja muihin asiakkaihin.

- Pyri asioimaan ripeästi.

- Nämä rajoitukset ovat voimassa 13.5. saakka.

Lisätietoja:

HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen, marjut.mantynen@hsy.fi, puh. 040 0609 493.