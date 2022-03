HSY tarjoaa vesiaiheista ohjelmaa maailman vesipäivän viikolla

Puhtaan veden merkitystä nostetaan esiin oppitunneilla

Maailman vesipäivän viikolla haluamme saada oppilaat miettimään puhtaan veden merkitystä heille itselleen ja elinympäristölle. Tarjoamme maailman vesipäivän viikolle 21.-25.3 varattavaksi etä- ja ulko-oppitunteja.

Oppilaat esikoululaisesta toiselle asteelle saakka voivat osallistua etänä ohjatuille vesipelitunneille. Älypuhelimella pelattavat pelit tutustuttavat oppilaat arjen vesiasioihin, vedenkiertoon, piiloveteen ja vesivastuullisuuteen liittyviin teemoihin.

- Esi- ja alkuopetukseen on myös tarjolla ulko-oppitunti Juokseva hanavesi –pihaseikkailu, jossa tutustutaan juomaveteen liikkuen ja leikkien yhdessä. Lapset ja opettajat pitävät tunnista, koska se on toiminnallinen ja mukaansatempaava. Asiat jäävät myös paremmin mieleen, kun mukana on tarina ja liikettä, ympäristöasiantuntija Päivi Vaisto kertoo.

Vesipäivän kampanjaan liittyviä ympäristökasvatuksen oppitunteja voivat tilata varhaiskasvatus, peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista ja Kirkkonummelta.

Oppitunnit toteuttaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu.

Hajuherkille soveltuva jätevedenpuhdistamokierros

Mitä tapahtuu, kun käyttämäsi hanavesi menee viemäriin tai vedät vessan? Tarjoamme uteliaille mahdollisuuden vierailla HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla virtuaalisesti. Viikon 12 kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta johtuen esittely järjestetään lauantaina 2.4. klo 11–12:30. Etäesittelyssä opas johdattaa osallistujat Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon 360° -kuvia hyödyntävän virtuaalialustan avulla.

- Jätevedenpuhdistamomme ovat olleet suljettuna vierailijoilta jo kahden vuoden ajan. Virtuaalinen kierros mahdollistaa tutustumisen yhteiskunnallisesti tärkeään toimintaan vaivattomasti. Tämä kierros sopii kaikkein hajuherkimmillekin! Kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi ja tulla ottamaan selvää, miten jätevedet puhdistetaan, ympäristöasiantuntija Heini Karinen innostaa.

Pohjaveden suojelu on tärkeää

Pohjavesi ei ole näkyvissä, mutta silti se on osa elämäämme monin tavoin. Pohjavesi on välttämätön ihmiselle sekä ympäristön ja maaperän toiminnalle, siksi on tärkeää suojella pohjavettä pilaantumiselta. Maailmanlaajuisesti pohjavesi on suuressa roolissa mm. juomaveden ja ruoantuotannon mahdollistamisessa.

Suomessa yli puolet (yli 60 %) juomavedestä on pohjavettä. HSY:n alueella pääkaupunkiseudulla käytämme pintavettä eli talousvesi puhdistetaan Päijänteeltä johdetusta vedestä.

Lisätietoa HSY:n tarjoamasta ohjelmasta ja HSY:n toimista pohjavedensuojelussa: hsy.fi/vesipaiva

Ympäristöhallinnon verkkosivuilta ladattavat pohjaveden suojelun esitteet.