HSY vinkkaa: maalausvälineiden puhdistus ja lajittelu ympäristö huomioiden

HSY:n hallitus on valittu 14.9.2021 12:48:47 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous päätti 14.9.2021 kokouksessaan asettaa hallituksen ja tarkastuslautakunnan nelivuotiskaudeksi 2021 - 2025. Toimielinten kokoonpano määräytyy HSY:n perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien asukaslukujen ja kunnallisvaalien tuloksen perusteella. Kokoonpanossa on otettu huomioon myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Hallitus vastaa kuntalain mukaisesti HSY:n hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo HSY:n etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. Se myös edustaa HSY:tä työnantajana ja vastaa henkilöstöpolitiikasta. Lisäksi hallitus vastaa HSY-konsernin omistajaohjauksesta. Hallitus koostuu 14 varsinaisesta jäsenestä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä seitsemän on Helsingistä, kolme Espoosta, kolme Vantaalta ja yksi Kauniaisista. Hallituksen puheenjohtajaksi helsinkiläinen Mia Nygård-Peltola (Kok.)