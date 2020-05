HSY:n hallituksen päätökset 15.5.2020

Veden laadukas ja varma tuotanto huolehditaan poikkeusoloissakin 12.5.2020 09:05:00 EEST | Tiedote

Puhdas juomavesi on tärkeää meille kaikille. Se on toimivan yhteiskunnan perusedellytys, sillä vettä tarvitaan lähes kaikkialla. Käynnissä olevaan poikkeustilanteeseen on sopeuduttu HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilla erilaisin henkilöjärjestelyin. Vedentuotanto on silti pystytty turvaamaan hyvin.