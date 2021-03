HSY:n Konalan Sortti-asema palvelee 10.4. lähtien myös viikonloppuisin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa asiakkaiden toiveisiin ja avaa Konalan Sortti-aseman asiakkaille myös viikonloppuisin. Aukiolojen laajennus helpottaa jätteiden kierrättämistä ja vähentää ruuhkia asemilla. Uusia palveluaikoja testataan vuoden ajan.

Konalan Sortti-asema pitää porttinsa auki 10. huhtikuuta alkaen myös viikonloppuisin. Vuoden mittainen viikonloppujen aukiolokokeilu keskittyy ainoastaan Konalan asemalle, joka palvelee jätteiden lajittelijoita sekä lauantaisin että sunnuntaisin kello 10–17.

- Voimme vihdoin vastata asukkaiden toivomukseen asioida Sortti-asemillamme myös viikonloppuisin. Tämän mahdollistaa HSY:lle myönnetty pitkään odotettu ympäristölupa, iloitsee HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.

- Vuoden mittaisen kokeilun tarkoituksena on selvittää, missä määrin asukkaat asioivat Sortti-asemalla viikonloppuisin. Testikauden jälkeen teemme päätöksiä viikonloppuaukiolojen jatkosta, kertoo Mäntynen.

Sortti-asemien viikonloppuaukiolot ovat erittäin toivottu uudistus. HSY onkin jo useamman vuoden vastannut kysyntään pitämällä keväisin kaikki Sortti-asemat auki kolmen lauantain verran. Tänä keväänä kaikki asemat palvelevat myös lauantaisin 17.4., 24.4. ja 8.5. kello 10–17.

Sortti-asemien asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Viime vuonna HSY:n asemilla kävi lähes 600 000 asiakasta, mikä on noin 72 000 asiakasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Viikonloppuaukioloilla pyritäänkin paitsi tarjoamaan asiakkaiden aikatauluihin sopivaa ja joustavaa palvelua, myös vähentämään arki-iltojen ruuhkia. Erityisesti tänä keväänä tällä on merkitystä, koska metalli- ja sähkölaiteromua sekä vaarallista jätettä keräävien keräysautojen kierros jouduttiin siirtämään syksyyn koronan vuoksi. Asemilla on todennäköisesti tavallista enemmän kävijöitä.

- Vaikka rajoitamme Sortti-asemien asiakasmäärää, on tärkeätä muistaa koronaohjeistukset eli pitää turvaväli muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan ja käyttää maskia. Asemalle ei saa tulla sairaana, muistuttaa Mäntynen.

Myös itsepalveluasiointi uudistuu

Mahdollisen jonottamisen voi välttää, kun maksaa jätteet jo etukäteen eSortti.fi-palvelussa verkossa. Tällöin jätteet voi Sortti-asemalla viedä suoraan jätelavoille, eikä tarvitse asioida infopisteellä. Palvelu on nyt käytössä henkilöasiakkailla, mutta laajenee yritysasiakkaiden käyttöön 1.4. alkaen. Vaihtoehtona eSortille omatoimiset asiakkaat voivat maksaa jätteensä itsepalvelulaitteilla kaikilla asemilla. Myös tämä palvelu otetaan käyttöön 1.4. alkaen uuden maksujärjestelmän yhteydessä.

Lisätietoja:

hsy.fi/sorttiasemat