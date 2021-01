HSY:n maksuttomat ympäristökasvatuksen digipelit nyt saatavilla myös ruotsiksi

Jouluruokien rasvat ja ruoantähteet hyötykäyttöön – ei viemäriin 14.12.2020 09:05:00 EET | Tiedote

Joulun aikaan on tapana valmistaa runsaita juhlakattauksia. Joulunakin on ensisijaista välttää ruokahävikin muodostuminen. Kun ruoka-annos kerätään laajasta valikoimasta, lautaselle saattaa yrityksistä huolimatta jäädä tavallista enemmän ruoantähteitä. Juhlapöytään kuuluu usein myös herkkuja, joiden kypsentämisessä irtoaa ylimääräistä rasvaa. HSY muistuttaa, että joulunakin on tärkeää huomioida rasvojen ja ruoantähteiden asianmukainen lajittelu.