HSY:n Nouto-Sortti hakee taas suuria esineitä kodeista 6.7. alkaen – myös peräkärryjen vuokraaminen on jälleen mahdollista

Kiinteistöillä on tärkeä rooli jätevesiylivuotojen torjunnassa 22.6.2020 11:42:27 EEST | Tiedote

Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitokset ovat asettaneet visiokseen jätevesiylivuotojen loppumisen. Tavoitteen eteen on tehty yhteistyötä jo vuodesta 2012, ja pitkäjänteisen työn tuloksena jätevesiylivuotojen määrää on saatu vähennettyä merkittävästi. Laitosten yhteisessä VIPPA-hankkeessa on valmistunut kiinteistönomistajille suunnattuja videoita, jotta kiinteistöjen toimenpiteillä pystyttäisiin vähentämään jätevesiylivuotoja entisestään.