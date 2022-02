HSY:n Sortti-pienasema täydentää pääkaupunkiseudun kierrätyspalveluja – auki myös viikonloppuisin

Koivukylän uusi ”yhden luukun” kierrätyskokonaisuus palvelee erityisesti asukkaita, jotka haluavat päästä eroon kodin tarpeettomista tavaroista. Asiakas voi pakata samaan kuormaan ylimääräiset kalusteet, tavarat ja tekstiilit – olivat ne sitten käyttökelpoisia tai käyttökelvottomia – ja kuljettaa ne Koivukylään. Samalla voi viedä kotiin kertyneet rikkinäiset sähkölaitteet, vaaralliset jätteet ja pakkausjätteet.

Sortti-pienaseman palvelu on suunniteltu yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa. Jos Kierrätyskeskuksen lahjoituspisteeseen tuodussa kuormassa on liian huonokuntoista tavaraa myymälään otettavaksi, henkilökunta ohjaa asiakkaan viemään sen Sortti-pienasemalle. Pienasemalle voi kuitenkin tulla suoraankin, jos kyydissä on vain uudelleenkäyttöön kelpaamatonta materiaalia. HSY toimittaa kerätyt jätteet hyödynnettäväksi uusiomateriaalina tai energiantuotannon raaka-aineena.

- Konalan Sortti-asema on ollut sen verran ruuhkainen viikonloppuisin, että kannattaa harkita Koivukylässä asiointia, jos tuotavana on vain pieni määrä jätettä ja Koivukylästä löytyy niille kierrätyspiste. Pienasemalla on samat aukiolot kuin Kierrätyskeskuksella, arkisin 9–21 ja viikonloppuisin 10–18, toimintovastaava Eetu Keinänen suosittelee.

Koivukylässä voi kierrättää lähes kaiken muun paitsi puutarha- ja remonttijätteen

HSY:n Sortti-pienasema on nimensä mukaisesti normaalia Sortti-asemaa pienempi niin kokonsa kuin palveluidensa suhteen. Aseman koon takia lajittelualueelle mahtuu kolme autoa kerrallaan ja siellä otetaan vastaan enimmillään viiden kuution kuormia.

- Jos tavarat mahtuvat henkilöautoon, se on aina käypä määrä. Myös peräkärryllä tai pakettiautolla voi tuoda vajaan kuorman, esimerkiksi pari sohvaa, Keinänen opastaa.

Kun Sortti-asemalla otetaan vastaan yli 20 jätelajia, pienasemalla on keräyspaikka kuudelle eri jätelajille. Rinki-ekopisteessä voi lisäksi kierrättää pakkausjätteet ja paperin. Kierrätyskeskuksen lahjoituspisteelle voi jättää kaikenkuntoiset sähkölaitteet sekä pyytää alueella olevan vaarallisen jätteen kontin avaamista.

Sortti-pienasemalle voi tuoda maksutta metallijätettä kuten elinkaarensa päässä olevia keittiövälineitä, työkaluja, metallisia kalusteita, grillejä ja puulämmitteisiä kiukaita. Maksua vastaan voi jättää pinnoitettua puuta kuten maalatut tai lakatut kalusteet, muovia, poistotekstiiliä sekä palavaa ja palamatonta sekajätettä. Esimerkiksi sohvat ja muut vastaavat pehmustetut huonekalut lajitellaan palavaan sekajätteeseen, kun taas esimerkiksi peilit, keramiikka ja posliini ovat palamatonta jätettä.

Sortti-pienasemalla on käytössä itsepalvelulaitteet, joilla kuorman voi maksaa maksukortilla. Jätteet voi ilmoittaa ja tarvittaessa maksaa myös ennakkoon eSortti.fi-verkkopalvelussa. Verkkopalvelua voi käyttää myös, jos haluaa vain arvion, mitä omien jätteiden kierrättäminen maksaa.

----------

Mitkä Koivukylän kierrätyspalvelut ovat maksuttomia asiakkaalle ja mitkä eivät?



Maksutonta:

Kaikki mikä kelpaa Kierrätyskeskuksen myymälään uudelleen käytettäväksi: ehjät, siistit huonekalut, vaatteet ja kodin sisustus- ja käyttötavarat sekä kaikenkuntoiset polkupyörät ja sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Rinki-ekopisteessä kerättävä pakkausjäte eli muovi-, metalli-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä paperi

Sortti-pienasemalla kerättävä metallijäte

Kotitalouksien vaarallinen jäte (Kierrätyskeskuksen lahjoitusten vastaanotosta saa avaimen vaarallisen jätteen keräyskonttiin.)

Maksullista:

Sortti-pienasemalla laskutetaan jätemaksu seuraavista jätteistä: muovi, poistotekstiili, pinnoitettu puu, palava sekajäte ja palamaton jäte. Esimerkiksi 50 litran kassi poistotekstiiliä maksaa 50 senttiä ja kahden hengen sohva 15,90 euroa.

Pakkausjätteiden, paperituotteiden, sähkö- ja elektroniikkajätteen sekä akkujen ja paristojen kierrätys on maksutonta, koska ne kuuluvat niin sanotun tuottajavastuun piiriin. Tällöin tuotteen tuottaja vastaa jätehuoltoon liittyvistä kustannuksista. Metallijätteestä ei peritä jätemaksua, koska sen uusiokäyttäminen kattaa käsittelykustannukset. Muista jätteistä kerätään maksu, koska niiden hyödyntäminen materiaalina ei kata jätteen käsittelystä syntyviä kuluja.

Lisätietoja:

www.hsy.fi/sorttipienasema