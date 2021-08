HSY:n uusi toimitusjohtaja on tekniikan lisensiaatti Tommi Fred

Hietsuun uusi vesiposti 26.8.2021 10:30:56 EEST | Tiedote

Hietaniemen uimarannalla aikaa viettävien suuressa käytössä ollut vanha vesiposti on tullut käyttöikänsä päähän. Vaikka sen kahva korjattiin, se rikkoutui kerta toisensa jälkeen. Vanha vesiposti on vaihdettu täysin uuteen vesipostimalliin, jonka valmistuksessa huomioitiin erityisesti kestävyys. Vesiposti on valmis ensi kesää silmällä pitäen ja se palvelee syksyn ulkoilijoita.