”Huikeasti isompi” – aidosti uniikki Uniikki tähtää kymmenien miljoonien sarjaan robotiikalla ja huippuosaavalla hallituksella

Mitä voi odottaa, kun suomalaisen taloushallinnon ja yrityskehittämisen kovimpia osaajia lähtee kasvuhakuisen yrityksen hallitukseen? Vastaus: Menestystä. Taloushallinta Uniikki Oy on saanut juuri hallitukseensa Heeroksen menestystarinasta tunnetun Matti Latun, Vismaa nostaneen Jaana Palomäen ja Stellaa kasvattavan Jarno Karhisen. Toimitusjohtaja Veli-Matti Heiskanen ja Uniikin perustaja Sanna Mikkola ovat luoneet pohjan panostuksilla robotisaatioon ja automatisaatioon. Realistinen tavoite: ”huikeasti isompi”.

Taloushallinta Uniikki Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Heiskanen on rakentanut päättäväisesti yhtälöä, jossa taloushallinnon robotiikan ja automaation tuoreimmat innovaatiot yhdistetään alan kovimpaan osaamiseen. Hyvä esimerkki Uniikin potentaalista on yksinkertainen laskelma siitä, miten suuri asiakas yhtiön robotiikasta hyötyy.

”Otetaan esimerkiksi pörssiyhtiö, jolla on 15 000 ostolaskua vuodessa. Laskujen käsittelyssä ja kierrätyksessä, asiatarkastuksessa, hyväksymisessä ja maksamisessa on vähintään 4 eri käsityövaihetta, joihin osallistuu kymmeniä ihmisiä. Jos näistä laskuista siirretään 60% robotin maksettavaksi, tehostaminen säästää laskelmiemme mukaan yli 55 000 € vuodessa”, kertoo Heiskanen.

Kymmeniä miljoonia – jo yhden prosessin yhdellä osalla

Uniikki on tehnyt kotityönsä huolella. Yhtiön kehittämän teknologian potentiaali kansallisella tasolla on huima, jo ensimmäisellä avauksella.

”Jos siirrämme tämän tehostamisen kansalliselle tasolle, jo muutaman kymmenen prosentin osuus merkitsisi useiden kymmenien miljoonien tehokkuusvaikutusta. Ja tämä on vasta alkua, yhden prosessin yksi osavaihe, joka annetaan robotin hoidettavaksi,” selvittää Heiskanen, joka näkee myös muut Pohjoismaat ja Keski-Euroopan tulevina kasvumarkkinoina.

Heeroksen menestystarinan arkkitehti Matti Lattu liittää Uniikin lupaavan tulevaisuuden osaksi väistämätöntä taloushallinnon megatrendiä: Robotiikka, tekoäly, automaatio. Uniikkiin vahvasti mukaan lähtenyt Lattu uskoo Heiskasen laskelmiin.

”Reaaliaikaisen taloushallinnon säästöpotentiaaliksi Suomessa on arvioitu vuositasolla kolme miljardia euroa. Kun jo nyt suuri osa laskuista on koneellisesti luettavia rakenteisia laskuja, kymmenien miljoonien potentiaali sadoista miljoonista ostolaskuista on itse asiassa vielä aika pientä. Voimme automatisoida kokonaan rakenteisten laskujen käsittelyn”, perustelee Lattu.

”Koko alan tulevaisuutta ajatellen on muutenkin selvää, että turhat manuaaliset työvaiheet pitää automatisoida. Kun osaajista on laskevan väestökehityksen Suomessa todella kova kilpailu, kuka haluaisi 10 vuoden päästä tehdä tylsää työtä?”, kysyy Lattu.

”Huikeasti isompi”

Uniikin hallituksen puheenjohtajaksi Heiskanen on saanut rautaisen kovan tekijän. Jaana Palomäki on avaintekijä Visman nousulle ja tuo Latun tavoin mahtavat verkostonsa Uniikin käyttöön.

”Uniikilla on valtava tietotaito uudessa hallituksessa, harvalla isollakaan toimijalla on tällaiset asiantuntijat saman pöydän ääressä. Pystymme ketterään kehitykseen ilman suuren organisaation jäykkyyksiä ja resurssimme ovat nyt mittavat. Meillä ei ole startupien resurssi- ja uskottavuuspulaa, tie on auki. Robotisaatiolla on valtava potentiaali myös palkanlaskennassa”, linjaa Palomäki.

Tie auki mihin, millainen on Uniikki viiden vuoden päästä?

”Huikeasti isompi. Viiden vuoden päästä Uniikki on kasvanut ainakin 5-10-kertaisesti täysin orgaanisesti, ilman yritysostojakin”, visioi Palomäki. Uniikki on siis tähtäämässä miljoonasarjasta kohti kymmeniä miljoonia, Heiskasen laskelmien mukaisesti.

”Uniikki todella on uniikki”, kiteyttää Uniikin uuden hallituksen tyytyväinen puheenjohtaja.

Isot asiakkaiksi – tarjolle mittavia palvelukokonaisuuksia

Uniikin hallitukseen tuo sekä kasvunälkää että vahvaa osaamista myös Jarno Karhinen, nopeasti kasvavaa kotipalveluyritys Stellaa luotsaava vankka talousosaaja.

”Kunnianhimoiset tavoitteet tarkoittavat sitä, että on saatava isompia ja isompia asiakkaita. Meidän on pystyttävä tarjoamaan paljon vaativampia palveluja ja palvelukokonaisuuksia kuin vain kirjanpitoa. Perinteisen, usein aika vähään tyytyvän tilitoimiston tarjooma ei kerta kaikkiaan riitä”, maalaa Karhinen.

Karhinen korostaa teknologian tärkeyttä, mutta nostaa sen rinnalle palvelusisällön – ja asenteen. Se syntyy vain ihmisistä.

”Aivan keskeinen menestystekijä ovat työntekijät – tuloksen tekijöistä on pidettävä hyvää huolta. Pitää toimia nykyaikaisella tavalla. Hyvistä kirjanpitäjistä on kova kisa ja parhaat työnantajat saavat parhaat työntekijät”, paaluttaa Karhinen, joka kehuu sekä Uniikin väen osaamista että kasvunälkää.

Missio toteutumassa – robotiikka ja ihmiset

Sanna Mikkola katsoo Uniikkia perustajan perspektiivistä. Yli 15 vuoden urakointi on vienyt jo pitkälle. Tuoreen nosteen takana on Business Finlandin kanssa tehty robotiikan kehitystyö, mutta varsinkin ihmiset.

”Oma henkilökohtainen missioni oli aikoinaan niinkin iso asia kuin tilitoimistojen arvostuksen nostaminen. Se alkaa nyt todella realisoitua. Ensinnäkin sain Veli-Matin toimitusjohtajaksi ja Uniikille nyt äärimmäisen osaavan ulkopuolisen hallituksen, mikä ei ole kovin tavallista tilitoimistolle”, kiittää Uniikin sekä perustamisen että uudistumisen käynnistänyt Mikkola.

”Tulevaisuus näyttää valoisalta ja kiehtovalta, olemme uuden alun äärellä. Viitisen vuotta sitten alkoi tuntua, että yksin on vaikea luoda hienoa kasvutarinaa – ensimmäinen avain oli Veli-Matti. Veli-Matti on tuonut paljon rohkeutta ja hienoja uusia kontakteja”, kehuu Mikkola.

”Olen tosi kiitollinen ja otettu, että olen saanut tällaisen tiimin ympärilleni, ja että olen saanut heidät vakuutettua Uniikin potentiaalista”, iloitsee Mikkola.

