Huimasti laajentunut S-market Idänpää kätkee sisäänsä asiakkaiden toiveiden mukaista tuotevalikoimaa sekä uudenlaista palvelua

S-market Idänpää

Laajennuksen kokenut hämeenlinnalainen S-market Idänpää avaa ovensa huomenna torstaina 9. kesäkuuta. Kevään aikana tehdyn remontin myötä myymälä on uudistunut uuden S-market-konseptin mukaiseksi ja on nyt entistäkin laadukkaampi ja energiatehokkaampi. Lisäksi myymäläuudistuksessa on otettu huomioon paikallisten asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

S-market Idänpään ruokatori palvelee asiakkaitaan nyt runsaammalla valikoimalla.

Laajennuksen ansiosta S-market Idänpäässä on nyt runsaasti enemmän tilaa ja avaruutta. Myymälä tarjoaa täten entistä laajemman ja monipuolisemman tuotevalikoiman sekä uusia elementtejä inspiroivaan asiakaskokemukseen. Myymälän tarjonta ja valikoima vastaavat entistä paremmin paikallisiin asiakastarpeisiin. S-market Idänpäästä löytyy nyt muun muassa Konnichiwan tuoretta sushia, Cheese Witches-erikoisjuustoja, laajentunut kattaus tuoreita lämpimäisiä paistopisteellä, sekä esimerkiksi runsas grilliruoan valikoima Ruokatorilla sesongin mukaan. Lisäksi asiakkaita ilahduttaa keskellä myymälää sijaitseva pieni kahvio, jonka tuotteet voi maksaa kahvion omalla itsepalvelukassalla. Näin kahvin kyytipoikineen voi nauttia ostosten lomassa. Kahvin ystäville tarjolla on myös muita herkullisia uutuuksia. – S-market Idänpäässä on nyt mahdollisuus jauhaa kahvinsa paikan päällä itse. Valikoimassa on pienpaahtimoiden, kuten Inkan ja Kahiwan kahveja, hehkuttaa S-market Idänpään marketpäällikkö Laura Haavasoja. Asiakkaiden asiointia uudistuneessa S-market Idänpäässä sujuvoittavat myös ruoan verkkokaupan noutopiste sekä itsepalvelukassat, joita on yhteensä viisi pikakassa-alueella. Kassalinjastolta löytyy myös liukuhihnallisia itsepalvelukassoja, joilla suurempienkin ostosten tekeminen onnistuu kätevästi. Energiatehokkuutta ja panostusta asiakaskokemukseen Olemassa ollutta S-marketin kiinteistöä laajennettiin uudistuksessa 1000m2, jonka ansiosta monipuolisemman valikoiman lisäksi ovat myymälän käytävät entistä leveämmät ja tilat avarammat. Myös myymälän piha-, ja parkkialueet ovat aiempaa tilavammat. Laajennetun parkkialueen myötä on myymälään saatu asiakkaille myös toinen sisäänkäynti. – Vaikka myymälää on laajennettu valtavasti ja remontti on vaatinut matkan varrella monenlaista joustoa, ovat S-market Idänpään ovet pysyneet kuitenkin koko ajan asiakkaillemme auki. Haluammekin kiittää lämpimästi asiakkaitamme kärsivällisyydestä, sekä kanssaelämisestä remontin ajan. Erityiskiitos meidän omille työntekijöillemme, jotka ovat palvelleet asiakkaitamme rautaisella ammattitaidolla remontinkin keskellä, kiittelee ylpeänä ryhmäpäällikkö Marko Leppänen. S-marketin uudistuksen myötä sen energiatehokkuus paranee huomattavasti entisestään, sillä myymälän uuden kylmälaitoksen lauhdelämpö pystytään hyödyntämään rakennuksen lämmitykseen hyvin tehokkaasti. – Laajennushanke on kokonaisuudessaan ollut monivaiheinen ja ajoittain haastavakin ahtaiden tilojen myötä. Näin ollen aikataulukin on joutunut venymään alkuperäisestä, mutta kaikkien hankkeessa mukana olleiden urakoitsijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien ansioista lopputulemana on tavoiteltu tahtotila ja upea uusi S-Market Idänpää, sanoo Osuuskauppa Hämeenmaan kiinteistöjohtaja Ari Järvinen. S-market Idänpää avaa laajentuneena ovensa torstaina 9.6. Avajaispäivänä trubaduuri Karri Salo ilahduttaa asiakkaita tasatunnein klo 10-17. 1500 ensimmäiselle laajentuneen myymälän asiakkaalle jaetaan Hämeenmaan Oma Koppa-ostoskori sekä Ossin Pullan leipää. Lauantaina 11.6. vietetään Lastenpäivää ja ohjelmassa on muun muassa kasvomaalausta klo 10-14. S-marketissa on lisäksi erilaisia tuote-esittelyjä.

