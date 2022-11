Huippukuvittajien nostalgista kansitaidetta Kiltit lastenlehdet -pienoisnäyttelyssä

Näyttely korostaa lastenlehtien kuvittajia, jotka olivat aikansa kärkikaartia. Martta Wendelinin ja Rudolf Koivun lisäksi nähtävänä on useiden muiden huippukuvittajien kansitaidetta. Lehtien taustajoukoista nousee tuttuja nimiä, kuten Sakari Topelius ja Anni Swan.

Lastenlehdet kuvastavat aikaansa. Itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeninä lehdissä näkyi vielä topeliaanisten kasvatusihanteiden vaikutus. Lastenlehdissä korostuivat ahkeruus ja raittius sekä kodin, uskonnon ja isänmaan kunnioitus. Sotien välisen ajan lehdet ohjasivat lapsia kehittäviin harrastuksiin. Ajan suosikkilehtiä olivat Pääskynen ja Sirkka.

Suojeluskuntajärjestö julkaisi lapsiosastojen toiminnan tueksi Pikkulotta– ja Sotilaspoika-lehtiä. Sotien jälkeen suosittuja lastenlehtiä olivat Kimmo, Koululainen, ja Lasten Maailma. Säästäväisyyteen lapsia ohjasi esimerkiksi säästöpankkien asiakaslehti Lipas.

Lastenlehdistä erityisen viehättäviä ja nostalgiaa herättäviä ovat joululehdet. Joululehtien ykkönen oli kokonaan värikuvallinen Joulupukki (1900–1966), josta parhaina vuosina julkaistiin kolmea erihintaista versiota. Lehdestä muistetaan Rudolf Koivun kannet ja sisäsivujen satukuvitukset.

Myöhemmin amerikkalaisvaikutteinen nuorisokulttuuri nousi näkyviin lastenlehdissä. Lastenlehtien kilpailijoiksi tulivat sarjakuvalehdet, joista suursuosikiksi kasvoi Aku Ankka.

Lastenlehtiä esittelevän pienoisnäyttelyn on koonnut tamperelainen keräilijä Kari Elkelä omista kokoelmistaan. Hän esittelee näyttelyä pe 2.12.2022 klo 17.00.

Kiltit lastenlehdet -pienoisnäyttely 29.11.2022–05.03.2023 Postimuseo, museokeskus Vapriikki 2 krs. kokouskäytävä, Alaverstaanraitti 5, Tampere.

Huom! Kiltit lastenlehdet -pienoisnäyttely on suljettu 19.12.2022-8.1.2023. Postimuseon muut näyttelyt on suljettu 12.12.2022-8.1.2023 Vapriikin remontin aikana. Vapriikki on osittain suljettu 12.12.2022-8.1.2023.