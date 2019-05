Huippupuhujat pohtivat ihmisen selviytymistä digitaalisessa murroksessa

Kuinka ihmisen pärjääminen digitalisaatiossa turvataan? Miten ihmisen osaamista vahvistetaan? Kuinka laite saadaan palvelemaan ihmistä eikä toisinpäin? Nämä ajankohtaiset digitaaliseen murrokseen liittyvät kysymykset ovat esillä GenZ Talks -tapahtumassa Oulun yliopistossa 6. kesäkuuta.

Digitaalinen murros ja uudet teknologiat asettavat haasteita ihmisen voimavarojen riittävyydelle. Oulun yliopiston monitieteisessä GenZ-hankkeessa tutkitaan ja ennakoidaan tulevia haasteita ja pyritään lisäämään ihmisten kykyä selviytyä niistä. GenZ-tapahtumassa alan huippututkijat pohtivat digitalisaatiota ihmisen näkökulmasta.

Pääpuhujina seminaarissa ovat professori, kirjailija Elizabeth Stokoe, tekoälytutkija, professori Timo Honkela ja tulevaisuustutkija, taiteen tohtori Sam Inkinen.

Professori Elizabeth Stokoe on brittiläinen vuorovaikutuksen tutkija Loughborough’n yliopistosta. Hän käyttää keskusteluanalyysimenetelmää erilaisten työyhteisöjen keskustelukäytänteiden tutkimuksessa. Stokoe on kehittänyt ns. CARM-metodin (Conversation Analytic Role-play Method), jonka avulla kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää. Hän on kouluttanut muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, poliiseja, juristeja ja kaupallisen alan toimijoita. Stokoe on kirjoittanut yli 120 tieteellistä artikkelia ja kirjaa ja hän on intohimoinen tiedeviestijä. Hänen tuorein teoksensa Talk: The Science of Conversation julkaistiin viime vuonna.

Professori Timo Honkela toimii digitaalisten aineistojen tutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa ja Kansalliskirjaston Digitointikeskuksessa Mikkelissä. Hän on ihmisläheisen tietojenkäsittelyn osaaja, joka haluaa selvittää kielen, mielen ja yhteiskunnan peruskysymyksiä. Vuonna 2017 Honkela julkaisi kirjan Rauhankone, joka sisältää Honkelan ajatuksia tekoälyn ja koneoppimisen valjastamisesta tuottamaan hyvää ihmisille.

Taiteen tohtori Sam Inkinen tunnetaan visionaarisena ja poleemisena ajattelijana sekä innostavana puhujana, jonka keskeinen pyrkimys on akateemisen teorian kytkeminen elävään elämään ja käytäntöön. Inkinen käsitteli väitöskirjassaan 1999 muun muassa informaatioyhteiskuntaan, globalisaatioon, hypertekstuaalisuuteen ja elektroniseen estetiikkaan liittyviä teemoja. Inkinen on tuottoisa kirjoittaja, jonka tuotanto keskittyy pitkälti tulevaisuusaiheisiin.

Seminaari pidetään Linnanmaalla salissa L2 (ovi 2T, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1) klo 12–16 ja se on suunnattu kaikille digitaalisesta tulevaisuudesta kiinnostuneille. Tapahtuma on englanninkielinen.

Puhujien haastattelu on mahdollista ennen seminaaria. Haastatteluista voi sopia etukäteen koordinaattori Lotta Haukipuron kanssa p. 044 0661683.

GenZ on Suomen Akatemian rahoittama (2018–2022) Oulun yliopiston strateginen profilointiteema. GenZ-hankkeen tavoitteena on vastata haasteisiin, joita uusien teknologioiden kehittyminen ihmisille tuo. GenZ pyrkii vahvistamaan maailmanluokan monitieteisen tutkimuksen kautta inhimillisiä voimavaroja, ennakoimaan tulevia haasteita ja lisäämään ihmisten kykyä selviytyä niistä. Hankkeessa luodaan pohjaa ihmistieteiden ja teknisten tieteiden tutkimusyhteistyölle ja vahvistetaan ihmislähtöistä digitaalista tulevaisuutta.

GenZ-hankkeessa on mukana viisi tiedekuntaa Oulun yliopistosta: humanistinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, kasvatustieteiden tiedekunta, luonnontieteiden tiedekunta sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Hankkeen johtajana toimii professori Pentti Haddington humanistisesta tiedekunnasta.