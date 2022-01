Huippuravintoloiden kikat kotikeittiöön – Toinen Kattaus minimoi ruokahävikin

Jaa

Ruoan kasvatus, tuotanto ja valmistus ovat maailman suurimpia päästölähteitä. Ravinnon tuotantoketju syö valtavat määrät energiaa ja ketjun loppupäässä vain osa ruoasta päätyy sinne, minne se kuuluu. Suomalaisissa kotitalouksissa vuosittainen ruokahävikki on yli 130 miljoonaa kiloa – tämä on noin 500 miljoonan euron edestä ruokaa! Neljän hengen perheessä määrä vastaa usean sadan euron heittämistä roskiin. Hyvä uutinen on se, että pienillä käytännön teoilla asiaan voi vaikuttaa. HSY:n Toinen Kattaus –kampanjassa ravintoloiden huippukokit antavat ammattitaitonsa kaupunkilaisten käyttöön hävikin hillitsemiseksi.

Ravintola Savoyn Chef de Cuisine Henrik Kovasen mukaan parhaat keinot hävikin taklaamiseksi löytyvät suunnitelmallisuudesta ja aistinvaraisesta arvioinnista. ”Älä heitä tuotteita pois heti kun parasta ennen päiväys koittaa ja ota aistinvaraiseen arviointi käyttöön. Erityisesti hapanmaitotuotteet voivat säilyä hyviä aikoja päiväyksen jälkeen”, vinkkaa Kovanen.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Toinen Kattaus -kampanjassa ruokavaikuttaja Jyrki Sukula lähtee hävikkivinkkien keruumatkalle, kohteina on ravintolat Savoy, Nokka ja Zilla. Ammattikeittiöissä hävikinhallinta on arkipäivää, taitoa ja perinnettä. Ruokahävikin vähentäminen on helppoa, kun tietää millaisilla teoilla hävikkiin voi itse vaikuttaa. - Arjen haasteet, kokkaustaitojen puute ja suunnittelemattomuus ovat yleisimpiä syitä sille miksi hävikkiä syntyy kotona, kertoo 6Aika:Circular Hood Food -hankkeen projektipäällikkö Roosa Halonen. Kampanjamme mahtavien kokkien keinot hävikin ehkäisemiseksi ovat kuitenkin helppoja ja yksinkertaisia. Niiden toteuttaminen onnistuu niin kiireisessä ravintolakeittiössä kuin kotonakin, hän jatkaa. Kun pienistä arkisista ympäristöteoista tulee rutiineja, on vaikutus vuositasolla suuri. Zillan ravintolapäällikkö Jonne Danielsson vinkkaa, että ylijäämäperunamuusista voi paistaa rapsakat perunaletut ja nahistuneista yrteistä saa mainion aromiöljyn. - Yrtit voi myös unohtaa etikkaan pariksi viikoksi infusoitumaan, näin syntyy helposti maukasta yrttietikkaa, jatkaa Chef de Cuisine Henrik Kovanen Ravintola Savoysta. Hävikkiä voi vähentää myös yhdessä. - Pidä hävikkiruokapäivä kerran viikossa, tarjoa ylimääräinen ruoka naapurille tai kutsu kavereita syömään nyyttärihengellä, vinkkaa Ravintola Nokan keittiömestari Ari Ruoho. - Keittiömestarit paljastivat minulle parhaat hävikkireseptinsä, joten luvassa on hauskaa ja herkullista sisältöä, kommentoi Sukula. Toinen Kattaus -kampanjaa kokonaisuudessaan voi seurata HSY:n Ilmastoinfon sometileiltä.

Katsoaksesi videon lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.Toinen kattaus -minisarja osa 1

Yhteyshenkilöt

Kuvat Ravintola Savoyn Chef de Cuisine Henrik Kovasen mukaan parhaat keinot hävikin taklaamiseksi löytyvät suunnitelmallisuudesta ja aistinvaraisesta arvioinnista. ”Älä heitä tuotteita pois heti kun parasta ennen päiväys koittaa ja ota aistinvaraiseen arviointi käyttöön. Erityisesti hapanmaitotuotteet voivat säilyä hyviä aikoja päiväyksen jälkeen”, vinkkaa Kovanen. Lataa Ravintola Nokan keittiömestari Ari Ruoho kehottaa hyödyntämään ainekset nokasta häntään, oli kyseessä sitten omena, selleri, peura tai poro. Kasvisten varret ja lehdet, kuten parsakaalin, kukkakaali, varsiselleri ovat maukkaita kasvin osia ja siksikin hyvä hyödyntää. Lataa Toinen kattaus -logo Lataa

Linkit