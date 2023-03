Huippusuositun Alex Schulmanin Kiirehdi rakkain kertoo hänen suomalaisesta isästään

Kun isä on kuollut, aikuinen poika vetäytyy kesämökille. Hänen mieleensä alkaa nousta muistoja: Alex pitää isälle seuraa, kun tämä putsaa kalaverkkoja. Alex istuu isän vieressä, kun tätä haastatellaan. Alex salakuljettaa isälle rapuja ja viskiä hoitokotiin.

Kiirehdi rakkain kertoo isän ja pojan rakastavasta suhteesta sekä isän vanhenemisesta ja kuolemasta. Kirjan nimi tulee Tove Janssonin sanoittamasta Syyslaulusta.

Alex Schulman on ruotsalainen kirjailija ja toisen polven julkkis. Sculman on vieraillut Suomessa usein. Isänsä taustan vuoksi hän on kertonut tuntevansa "määrittelemätöntä kaipuuta Suomeen".

Alex Schulmanin ensimmäinen suomennettu teos Unohda minut (Nemo 2017) on vavahduttava kuvaus äidin alkoholismista. Toinen suomennettu romaani, Polta nämä kirjeet (Nemo 2020), kertoo vaietusta sukusalaisuudesta kolmen sukupolven silmin. Teos nosti Schulmanin kansainväliseen suosioon. Romaanista on tehty myös elokuva. Sekä Unohda minut että Polta nämä kirjeet valittiin Ruotsissa Vuoden kirjaksi. Kun lapsuuden muistoista kertova Eloonjääneet ilmestyi syyskuussa 2020, sitä myytiin yksistään Ruotsissa puolessatoista kuukaudessa lähes 100 000 kappaletta. Kiinnostus kirjaa kohtaan oli niin suurta, että melkein kaikki sen ulkomaanoikeudet ostettiin huutokaupalla. Viime syksynä julkaistu Malman asema on Schulmanin ensimmäinen fiktiivinen teos. Muun muassa Helsingin Sanomat kutsui sitä "huippuluokan romaaniksi".

Suomessa Schulmanin teoksia on myyty yhteensä lähes 100 000 kappaletta.

Kiirehdi rakkain ilmestyy 14.3.2023.

