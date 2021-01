Hungry for Finland –valtakunnallinen ruokamatkailukilpailu 2021: Suomen ruokamatkailun kärkituotteet ja innovatiiviset ratkaisut esiin

Suomen ruokamatkailu -kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista Suomessa, etsiä ruokamatkailun kärkituotteita ja vahvistaa aitoa yhteistyötä.

Kilpailuun haetaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä ja tarjoavat matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä. Katseet ovat pandemian jälkeisessä ajassa ja uudelleen kasvu-uralle pääsyssä keskiössä on kestävyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Kilpailun avulla etsitäänkin myös niitä ruokamatkailussa kehitettyjä uusia ratkaisuja ja tuotteita, joilla haastavasta koronavuodesta on selvitty ja joilla yritystoimintaa voidaan edelleen kehittää. Vuoden 2021 kilpailu on järjestyksessä neljäs, edelliset kilpailut olivat vuosina 2015, 2017 ja 2019.



Kilpailuun osallistutaan www.hungryforfinland.fi -sivulla 18.1.-18.3.2021 välisenä aikana täyttämällä kilpailulomake. Kilpailuun voi osallistua olemassa olevalla tai kehitteillä olevalla innovatiivisella ruokamatkailutuotteella. Kyseessä ei kuitenkaan ole raaka-aine tai elintarvikekilpailu.



”Paikallinen ruoka on ruokamatkailun ydintä. Ruuan ja matkailun liitto vahvistuu koko ajan. Tämä luo hyvinvointia koko yhteiskuntaan. Ruokamatkailun kautta saamme vahvistettua myös maakuvaamme. Ruokamatkailukilpailulla saadaan näkyväksi sitä kehittämistyötä, joita yrityksissämme on vuosien varrella tehty” toteaa kilpailuraadin puheenjohtaja Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä.



”Pandemia on ravistellut matkailu- ja ravintola-alaa pakottaen yrityksiä innovoimaan uusia ratkaisuja ruokapalveluiden tuottamiseksi asiakkaille tai muokkaamaan uusia virtuaalisia tuotteita. On syntynyt myös uusia digitaalisia ratkaisuja palveluiden toimittamiseksi asiakkaille. Monet pandemia-ajan innovaatioista ja ratkaisuista voivat jäädä pysyviksi ja niistä voi syntyä uusia avauksia tulevaisuuteen. Odotamme kuitenkin, että pandemian jälkeen matkustushalukkuus on suuri ja tarvitsemme silloin nopeasti tarjolle helposti ostettavia ja houkuttelevia ruokamatkailutuotteita” toteaa Terhi Hook, Development Manager, Business Finland / Visit Finland.



Ruokamatkailukilpailun voittaja palkitaan 3000 euron tuotekehitysrahalla. Sijoittuneista (1.-4.) tehdään edustavat markkinointivideot yritysten käyttöön. Lisäksi sijoittuneilla on mahdollisuus osallistua sparraukseen ja he saavat markkinoinnillista näkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa. Finalistit valitaan kesäkuussa ja voittajat julkistetaan 16.9.2021.



Kilpailun arviointiraadin muodostavat rahoittajien edustajat: maa- ja metsätalousministeriö, Business Finland/Visit Finland, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK / Lomalaidun ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, D.O. Saimaa / Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Suomen Keittiömestarit ry ja Helsingin kaupunki. Kilpailua koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.



Ruokamatkailukilpailun internetsivut ja osallistumislomake: http://hungryforfinland.fi/yhdess%C3%A4-luonnosta-ammentaen-nelj%C3%A4s-ruokamatkailukilpailu-2021-t%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4