Huomio aikuisten talousosaamiseen

Suomen Pankin johdolla tehtiin alkuvuodesta ehdotus talousosaamisen strategiaksi. Strategia tähtää siihen, että vuonna 2030 suomalaiset ovat maailman parhaita talousosaajia. Tavoitetta tukee kansainvälinen, Italiasta alkunsa saanut Family Economy Week -talousviikko.

Se järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa etätapahtumana myös Suomessa 18. - 22.10.2021. Tapahtuma on tarkoitettu talousasioista, säästämisestä ja sijoittamisesta kiinnostuneille.

Italia, Suomi, Australia, Kreikka, Japani ja Espanja ovat kansainvälisen, globaalia talousosaamista ja -ymmärrystä levittävän verkoston päätoimijat. Viikolla on sekä kansainvälistä että eri maiden omia ohjelmia.

Suomenkielistä osuutta koordinoi Pörssisäätiö. Mukana järjestämässä ovat Nordea, Suomen Ekonomit ja Taloustaito-lehti. Suomalaisille esiintyy laaja joukko talousosaajia.

Vastuullisuus, omistajuus, talousosaaminen, megatrendit ja sijoittajatarinat teemoina

“Nyt enemmän kuin koskaan on tarvetta kertoa ihmisille säästämisestä ja sijoittamisesta, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia ja järkeviä valintoja oman ja lastensa tulevaisuuden kannalta”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

“Olemme jo yli sadan vuoden ajan tukeneet suomalaisten taloustaitoja, ja säästämisen taito on yksi tärkeä osa arjen rahataitoja. Paras päivä aloittaa säästäminen oli eilen ja toiseksi paras päivä aloittaa on tänään, alkuun pääsee pienemmilläkin kuukausisummilla”, Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela kertoo.

”Talousosaaminen on kansalaistaito ja tärkeä työelämätaito muillekin kuin ekonomeille. Jokaisen kannattaa panostaa oman talousosaamisensa kehittämiseen. On hienoa, että aikuisille on tällainen inspiroiva ja helposti lähestyttävä tapa saada ajantasaista tietoa taloudesta”, Suomen Ekonomien urapalveluiden johtaja Suvi Eriksson sanoo.



“Suomessa on meneillään piensijoittamisen buumi muun muassa uuden osakesäästötilin myötä. Siksi on entistä enemmän tarvetta myös luotettavalle tiedolle sijoittamisen pelisäännöistä. Sitäkin tämä tapahtuma tarjoaa”, Taloustaidon päätoimittaja Antti Oksanen kertoo.

Viikon avauspäivänä maanantaina teemana on sijoittamisen vastuullisuus. Tiistaina keskitytään omistajuuteen, keskiviikkona talousosaamiseen, torstaina tulevaisuuden trendeihin ja perjantaina sijoittajatarinoihin.

Tapahtumaa voi seurata maksutta työ- tai kotikoneelta.