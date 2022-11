Huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä merkittäviä alueellisia eroja – Katso miten Varsinais-Suomi pärjää

Huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä on ollut huomattavia alueellisia eroja. Tällä hetkellä aktiivisimmat taloyhtiöt löytyvät Etelä-Savosta ja Etelä-Karjalasta, joissa huoneistotietojärjestelmään siirtyneitä taloyhtiöitä on suhteessa jopa kolme kertaa enemmän kuin perää pitävissä Satakunnassa tai Keski-Pohjanmaalla.

Alla olevasta listauksesta voit tarkistaa maakuntakohtaisen tilanteen marraskuulta 2022.

Maakunnat Yhtiötä yhteensä siirtoprosentti

Etelä-Savo 2429 17,4

Etelä-Karjala 2099 13,7

Varsinais-Suomi 7184 12,5

Pohjanmaa 2458 11,1

Keski-Suomi 4323 10,6

Etelä-Pohjanmaa 2980 10,3

Lappi 2639 9,5

Uusimaa 31845 9,3

Pirkanmaa 7555 8,1

Ahvenanmaa 459 7,8

Kainuu 1065 7,1

Pohjois-Pohjanmaa 5367 6,7

Päijät-Häme 3082 6,3

Kymenlaakso 2714 6,2

Kanta-Häme 3058 6,1

Pohjois-Karjala 2272 6,0

Pohjois-Savo 3680 5,3

Satakunta 3496 4,2

Keski-Pohjanmaa 899 4,1

Keskiarvo siirtoprosentista on 8,6

Onko Varsinais-Suomesta ainesta edelläkävijäksi?

Taloyhtiöiden määrä maakunnittain vaihtelee. Tilaston ykkösmaakunnassa, Etelä-Savossa on noin 2500 taloyhtiötä, kun taas Varsinais-Suomessa taloyhtiöitä on reilusti enemmän, yli 7000. Tämä tarkoittaa sitä, että siirron jo tehneitä yhtiöitä on Varsinais-Suomessa määrällisesti kuitenkin enemmän. Toimeen on siis tartuttu mukavasti ja täydet mahdollisuudet saavuttaa maali ensimmäisenä maakuntana ovat täysin realistiset. Nyt vain pitää jatkaa samaan malliin.

- Avainasemassa ovat pienet asunto-osakeyhtiöt, jotka voivat siirtää taloyhtiönsä osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään omatoimisesti vaikka heti, kunhan siirtymisestä päätetään ensin taloyhtiön hallituksen kokouksessa, toteaa Maanmittauslaitoksen asiantuntija Suvi Väärälä.

Kaikkiaan Suomessa on noin 90 000 taloyhtiötä, joita siirto koskee. Tällä hetkellä 8 000 niistä on tehnyt tarvittavan siirron. Maanmittauslaitos kannustaa nyt taloyhtiöitä siirtymään huoneistotietojärjestelmään mahdollisimman pikaisesti – tukea ja apua saa sekä puhelimitse että verkon kautta.

Jos taloyhtiö hoitaa isännöinnin omatoimisesti, taloyhtiön edustaja voi siirtää osakeluettelon Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalvelussa, missä on valmiiksi pohjatietoina taloyhtiön siirrettävät tiedot. Jos yhtiö on ammattimaisen isännöinnin piirissä, isännöintitoimisto hoitaa osakeluetteloiden siirrot oman aikataulunsa mukaisesti.

Näin taloyhtiö välttää myöhästymismaksun

Taloyhtiö voi siirtää osakeluettelonsa maksutta huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun asti. Vuoden 2024 alusta alkaen osakeluettelon siirroista aletaan periä maksu. Maksun suuruus ja maksun määräytymisen perusteet eivät ole vielä selvillä.

Asunto-osakeyhtiön eli taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja: Nosta osakeluettelon siirto taloyhtiön hallituksen kokouksen asialistalle jo seuraavaan kokoukseen.

Asuinhuoneiston eli asunto-osakkeen omistaja: Kysy taloyhtiösi hallituksen jäseneltä tai puheenjohtajalta, milloin aiomme siirtää taloyhtiön osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään.

Myöhemmässä vaiheessa 1,5 miljoonan suomalaisen on rekisteröitävä oma omistuksensa huoneistotietojärjestelmään. Yksittäinen omistaja ei voi tehdä mitään ennen, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon. Osakkeenomistajilla ei ole kiire, sillä aikaa rekisteröinnille on 10 vuotta, paitsi asuntokaupan yhteydessä, jolloin uuden osakkaan on haettava omistuksen rekisteröintiä kahden kuukauden kuluessa.

Isännöitsijä: Ota yhteyttä taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaan ja ehdota otetaanko osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään seuraavan taloyhtiön hallituksen kokouksen asialistalle. Kysy järjestelmätoimittajaltasi tarkempi aikataulu siirron tekemiselle.

Tukea osakeluettelon siirtoon

Taloyhtiö voi tehdä siirron helposti ja ilmaiseksi verkko-osoitteessa osakehuoneistorekisteri.fi.

Osakeluettelon siirtoon saa tukea arkisin puhelimitse soittamalla tai verkkolomakkeen kautta.

- Puhelinpalvelu avoinna arkisin klo 9–12 numerossa 029 530 1144

- Verkkolomake