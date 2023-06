Hurmaavat uutuudet taaperoille

Omppu osaa. Missä on kissa?

Kirjoittanut Sanna Sofia Vuori ja kuvittanut Cara Knuutinen. Ikäsuositus 1+.

Omppu osaa ihan itse! Riemastuttavan kuvakirjasarjan avaus on pullollaan tuttuja tilanteita taaperoikäisen arjesta.

Omppu on reipas pieni ihminen, joka ihmettelee maailmaa ja oppii joka päivä uutta. Mukana touhuissa ja tohinassa kulkee kissa-pehmolelu, jolla on tapana olla hieman piilosilla.

Ensimmäisessä Omppu-kirjassa kuljetaan yhdessä päivä aamusta iltaan ja ihmetellään vastakohtia. Hauskat tekstit ja suloiset kuvat ilahduttavat niin suurta kuin pientä lukijaa.

Omppu osaa syödä itse.

Lusikka on lähellä.

Kaurapuuro on kaukana.

Mutta missä on kissa?

Sanna Sofia Vuori on monipuolinen, aktiivinen lastenkulttuurin ammattilainen. Hän on tehnyt useita teatteri- ja televisiokäsikirjoituksia ja -ohjauksia. Cara Knuutinen on kokenut lastenkirjojen ja oppikirjojen kuvittaja. Yhdessä he ovat aiemmin tehneet Mäyrä-kuvakirjoja (Förlaget / Teos).

Ilmestyy 29.6.2023.

Tähtitossu

Kuvittanut Johanna Lumme. Ikäsuositus 0+.

Rytmikkäitä runoja vauvojen ja taaperoiden iloksi. Söpö pahvikirja saa tiitiäisten silmät tuikkimaan.

"Sukka, sukka, mussukka, pupujussin pussukka..."

Leikkisät kansanlorut ja rakastettujen runoniekkojen säkeet ovat ihanaa ääneen luettavaa. Kaarina Helakisan, Jukka Itkosen, Inkeri Karvosen ja Laura Ruohosen runoissa hassutellaan ja tunnelmoidaan.

Runojen possut, kissat ja unihyrrät houkuttavat pikkuista maistelemaan sanoja, kuulostelemaan äänteitä ja loppusointuja. Lapsen sanavarasto karttuu huomaamatta. Johanna Lumpeen ilmeikkäissä kuvissa riittää ihmeteltävää.

Kustannustoimittaja, FM Sanna Jaatisen ja kuvittaja-taidemaalari Johanna Lumpeen aiemman yhteistyön tuloksena syntyi vuonna 2021 yli 600 suomalaisen lastenrunon antologia Tähtiviltti. Vauvoille ja taaperoille tarkoitettu Tähtitossu on tuon antologian suloinen "pieni sisarus".

Ilmestyy 13.6.2023

Arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi