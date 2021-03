HUS alkaa julkaista potilaiden suosittelusta kertovat NPS-luvut verkkosivuillaan

HUS julkaisee maaliskuun lopusta alkaen verkkosivuillaan potilastyytyväisyyteen liittyvät NPS-luvut. Luvut päivittyvät sivuille kerran kuussa. Lukujen julkaiseminen on osa hoidon tyytyväisyyden läpinäkyvyyttä.

NPS-luvut ovat osa HUSin toiminnan laatua. HUSin tavoitteena on parantaa jatkuvasti potilaan hoitoa ja panostaa hoidon korkeaan laatuun. Verkkosivuilla julkaistu NPS kertoo potilashoidon kokemuksesta. NPS-luvut saadaan potilaiden palautteista.



Asiakaskokemusta mitataan kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +100:n välillä. NPS-lukua mitataan kysymyksellä: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit sairaalaamme tai yksikköämme ystävillesi tai perheellesi, jos he tarvitsisivat samankaltaista hoitoa tai tutkimusta?”



”Asiakas- ja potilastyytyväisyys on tärkeä laatumittarimme, jonka perusteella pyrimme kehittämään toimintaamme. Nyt kaikilla on mahdollista seurata suositteluindeksiämme. Jatkossa pyrimme julkaisemaan muutaman muunkin laatumittarin www.hus.fi -sivuillamme”, HUSin laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori kertoo.



HUSin päivystyksen NPS oli maalikuussa +52 ja muiden hoitoyksiköiden +72. Tavoitteena päivystyksen NPS-luvuksi HUSissa on +50 ja muiden hoitoyksiköiden +70. Kansainvälisesti vertailtuna esimerkiksi Yhdysvaltojen sairaaloista Mayo Clinic ilmoittaa verkkosivuillaan NPS-luvukseen +5 ja Cleveland Clinic +51.